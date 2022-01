Tra le offerte eBay di oggi c’è spazio anche per l’apprezzatissima Nintendo Switch. La console ibrida di casa Nintendo raramente è disponibile a prezzo scontato e l’offerta proposta oggi è, quindi, davvero da non farsi sfuggire, soprattutto se da tempo si sta valutando l’acquisto di una nuova Switch. Grazie allo sconto del venditore (neophoniastore) e al codice sconto promozionale (PITGEN22; valido fino al 2 febbraio 2022), è possibile acquistare la Nintendo Switch ad un prezzo davvero conveniente. Vediamo i dettagli:

Offerta eBay da non perdere per la Nintendo Switch

La nuova promozione dedicata alla Nintendo Switch, con Joy Con Rosso/Blue, è davvero da non perdere. La console, nella sua ultima versione, viene proposta ad un prezzo scontato di 275 euro, già di per sé un buon prezzo per acquistare una nuova Switch. Inserendo il codice PITGEN22 in fase di pagamento è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo sul prezzo finale. In questo modo, la Nintendo Switch è acquistabile ad un prezzo di appena 247,50 euro. La console è proposta con Garanzia Italia.

Da notare che è disponibile la spedizione gratis in 3 giorni, per ricevere rapidamente, in tutta Italia, la nuova console. Sull’acquisto viene applicata la Garanzia cliente eBay che offre la massima tutela per il cliente. Il venditore che propone in sconto la Switch è neophoniastore (99,75 di feedback positivi). Ci sono, quindi, tutte le carte in regola per sfruttare quest’ottima promozione dedicata alla Nintendo Switch.

Acquista la Nintendo Switch a 247,50 euro grazie alla nuova offerta eBay

Da notare, inoltre, che è possibile, direttamente tramite eBay in fase di acquisto, aggiungere il servizio aggiuntivo Estensione di garanzia di 1 anno proposto da Allianz Assistance IT con un costo aggiuntivo di soli 19,40 euro. Ricordiamo, inoltre, che il codice PITGEN22 è disponibile fino al prossimo 2 febbraio ma l’offerta dedicata alla Nintendo Switch è valida solo fino ad esaurimento scorte.