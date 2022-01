Microsoft continua il suo aggiornamento grafico intrapreso con il lancio di Windows 11. L’ultima protagonista di questo nuovo cambiamento estetico è il Task Manager che, con l’ultimo aggiornamento, ottiene il Fluent Design e la modalità scura.

Nei dettagli del nuovo Task Manager

Sembra che il nuovo design sia nascosto nelle ultime build di Windows 11 ma, Gustave Monce, che in precedenza era riuscito a mettere Windows 11 su un telefono, ha scoperto il lavoro in corso e lo ha condiviso su Discord. Ha inoltre dichiarato che è già possibile abilitarlo nelle build di anteprima ma, come afferma Monce, è pieno di problemi e non funziona ancora a dovere, segno che Microsoft è ancora all’inizio dei lavori.

Nonostante la situazione iniziale, il nuovo Task Manager include già il tema scuro e un’interfaccia che si avvicina molto a quella introdotta con Windows 11. Sono presenti infatti le principali peculiarità estetiche del nuovo sistema operativo di Microsoft come angoli arrotondati, tonalità pastello e focus sulla semplificazione. Le schede sono state sostituite da una barra laterale che consente di passare da una sezione all’altra dell’app.

Task Manager è una parte importante di Windows che ha debuttato con Windows NT 4.0 e non subiva modifiche significative dai tempi di Windows 8 (quasi 10 anni fa) e sulla stessa falsariga, pare ci siano anche l’app Media Player e il Blocco Note. Restate collegati per ulteriori aggiornamenti a tal riguardo.

