Giornata ricca di presentazioni quella di ieri in casa AMD. Oltre al debutto nel mercato italiano della scheda grafica Radeon RX 6500 XT, è ufficiale anche la nuova serie di schede video professionali Radeon PRO W6000.

In totale sono stati presentati tre prodotti: due GPU da lavoro per laptop, cioè la W6300M e la W6500M, più un’altra scheda desktop, vale a dire la Radeon PRO W6400. E sulla falsa riga della scheda RX 6500 XT, anche i nuovi modelli della serie Radeon PRO W6000 rientrano nella fascia di mercato entry-level.

AMD Radeon PRO W6000: le specifiche tecniche delle nuove tre GPU da lavoro

Basate tutte e tre sull’architettura RDNA2, le nuove schede professionali presentate da AMD nella giornata di ieri supportano la risoluzione dello schermo fino a 8K, PCIe 3.0 e 4.0, oltre al ray tracing hardware.

E se per le schede laptop, che ricordiamo essere articoli non acquistabili al dettaglio, AMD non si sbilancia più di tanto in descrizioni articolate limitandosi a un generico progettate per le workstation mobile di prossima generazione, sappiamo qualcosa in più sulla scheda desktop: l’azienda statunitense promette performance tre volte migliori su AutoCAD (edizione 2022) e superiori di quasi il doppio (+87%) nel test Holomark 2 in McNeel Rhino, confrontando la nuova serie con la generazione precedente.

Ecco alcune delle specifiche tecniche di ciascuna scheda video presentata nelle ultime 24 ore da AMD:

Radeon PRO W6300M

Stream Processor/CU: 768/12

VRAM: 2 GB, GDDR6

Memory Bandwidth: 64 GB/s

Interfaccia memoria: 64 bit

Cache L3: 8 MB

Potenza: 3,37 TFLOPS (FP32)

TGP: 25 W

Radeon PRO W6400

Stream Processor/CU: 768/12

VRAM: 4GB, GDDR6

Memory Bandwidth: 128 GB/s

Interfaccia memoria: 64 bit

Cache L3: 16 MB

Potenza: 3,54 TFLOPS (FP32)

TGP: 50W

Radeon PRO W65000M

Stream Processor/CU: 1024/16

VRAM: 4GB, GDDR6

Memory Bandwidth: 128 GB/s

Interfaccia memoria: 64 bit

Cache L3: 16 MB

Potenza: 5,30 TFLOPS (FP32)

TGP: 35-50 W

Prezzi e uscita delle AMD Radeon PRO W6000

La scheda desktop AMD Radeon PRO W6400 dovrebbe essere disponibile entro il primo trimestre di quest’anno, con un prezzo di listino pari a 229 dollari. Nessuna certezza invece sui tempi di uscita delle schede laptop: al riguardo, AMD si è limitata a un semplice “più avanti nell’anno”.

