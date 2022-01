Dopo aver presentato qualche settimana fa il primo set dedicato a Sonic The HedgeHog, LEGO annuncia la seconda uscita della serie Ideas del 2022. Si chiama Il Mappamondo è come tutti gli altri set della serie arriva dalla piattaforma LEGO Ideas nella quale i fan possono presentare le proprie creazioni nella speranza di vederle diventare reali.

Diventate esploratori con Il Mappamondo

Il set, composto da ben 2.585 pezzi, offre una splendida e realistica rappresentazione del globo terrestre, realizzato utilizzando mattoncini dall’aspetto vintage. La peculiarità di questo set, che di giorno è sicuramente bellissimo da esporre, è che di notte diventa ancora più affascinante.

I nomi stampati dei continenti e degli oceani si illuminano, per essere visibili anche al buio, così da poter vedere sempre il proprio posto preferito nel mondo. E per la prima volta in un set LEGO il mappamondo gira per davvero, grazie alle complesse soluzioni messe a punto dai designer della compagnia danese.

L’idea nasce da Guillaume Roussel, che si è ispirato ai racconti di Jules Verne per realizzare la propria creazione. “Quando ho iniziato a pensare al design, mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente ‘il mondo stesso“.

Da parte sua Federico Begher, Head of Global Marketing per la linea Adults del gruppo LEGO, ha aggiunto:

“La cosa meravigliosa di questo set è che, con un po’ di immaginazione, i fan possono scoprire il mondo attraverso i mattoncini LEGO. Il mappamondo rappresenta sogni e aspirazioni di viaggi futuri, per tutti coloro che sono alla ricerca di un po’ di avventura o per coloro che vogliono conoscere meglio il nostro pianeta. Quando abbiamo esaminato il set di Guillaume, abbiamo percepito la passione che aveva per i viaggi e l’avventura, ma anche il desiderio di ispirare gli appassionati di costruzioni di tutto il mondo. Anche i nostri designer hanno apprezzato molto questo progetto, in particolare la sfida di far girare il modellino“

Il nuovo set LEGO Ideas “Il Mappamondo”, identificato dal numero 21332, sarà in vendita sullo store online e nei LEGO Store a partire dal primo febbraio al prezzo di 199,99 euro. A partire dal primo maggio invece potrete acquistarlo anche nelle librerie Feltrinelli e su IBS.it.

Cosa aspettate? Fate spazio sulla vostra libreria visto che una volta assemblato il set misura 30 x 26 x 40 centimetri. Per scoprire tutti i dettagli sul nuovo, incredibile, set LEGO vi rimandiamo alla pagina ufficiale.