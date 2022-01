NETGEAR conferma il suo ruolo di leader nel settore dei prodotti Wi-Fi 6 con il lancio del nuovo Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System. Si tratta della nuova generazione di sistemi Mesh WiFi per la smart home con cui l’azienda punta a rafforzare la sua leadership mettendo a disposizione degli utenti un prodotto in grado di offrire performance elevatissime. Il nuovo prodotto della gamma Orbi è composto da un router e da due satelliti in grado di offrire un’elevata copertura della rete Wi-Fi in casa con prestazioni di connessione al top. Vediamo i dettagli completi:

Nei dettagli del sistema Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E

Il nuovo Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E System svelato oggi da NETGEAR è il prodotto Orbi più potente di sempre ed integra il supporto Internet Multi-Gigabit mettendo così a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare una rete Wi-Fi stabile e veloce in casa, ancora con connessioni da più dispositivi in contemporanea. Tra gli elementi principali del nuovo sistema Quad-Band WiFi 5E c’è l’integrazione della quarta banda a 6 GHz.

Come sottolinea l’azienda, il nuovo Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E System si basa sul sistema Orbi Tri-Band WiFi 6 andando però ad integrare il comparto tecnico con l’aggiunta della quarta banda. Grazie all’integrazione dello spettro Wi-Fi aggiuntivo, è possibile gestire il collegamento multi-Gigabit con un miglioramento anche delle performance sulle bande 2,4 GHz e 5 GHz.

Secondo i dati forniti dall’azienda, questa soluzione garantisce sia un miglioramento della copertura Wi-Fi che un incremento della velocità di connessione fino al 30%. Il nuovo sistema Orbi è in grado di supportare una connessione Internet fino a 10 Gigabit, includendo sul router e sui due satelliti diverse porte Ethernet a 2.5 Gigabit. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze, potendo contare su di una valida alternativa alle connessioni cablate senza rinunce in termini di performance.

Il sistema presentato da NETGEAR offre la possibilità di coprire superfici fino ad oltre 800 metri quadrati. Da notare, inoltre, che gli utenti potranno estendere ulteriormente lo spazio da coprire con la rete Wi-Fi tramite appositi satelliti extra, facilmente integrabili all’interno del sistema di connessione. Tutto il sistema è completamente configurabile tramite l’apposita Orbi App che consente anche un monitoraggio completo della connessione.

In termini di sicurezza, inoltre, il sistema Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E può contare sull’integrazione del nuovo WiFi Protected Access 3 (WPA3) e sulla crittografia a 128 bit. Per gli utenti, quindi, c’è anche un elevato livello di sicurezza.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo sistema Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E (codice prodotto RBKE963) è composto da un router e da due satelliti. NETGEAR mette a disposizione degli utenti sia una versione bianca del sistema che un’inedita variante con colorazione nera (RBKE963B). Entrambe le varianti del nuovo sistema possono essere preordinate tramite lo store online di NETGEAR al prezzo di 1.699,99 euro.

