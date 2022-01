Panasonic ha annunciato le nuove cuffie true wireless B210. Questo modello, è il successore delle B100, e porta con sé un design compatto e una varietà di colori in grado di soddisfare tutti i gusti e situazioni.

Caratteristiche e prezzo delle cuffie Panasonic B210

I nuovi auricolari di Panasonic disponibili da fine gennaio, sono certificati IPX4, quindi resistenti all’acqua, e hanno una durata della batteria estendibile, grazie al case, che raggiunge le 16 ore. La custodia di ricarica è dotata di 4 LED che permettono di controllare l’autonomia residua (ogni LED corrisponde a 4 ore), può essere ricaricata tramite cavo USB-C in dotazione e richiede 2 ore per la ricarica completa.

Gli auricolari, oltre a presentare un design ergonomico, offrono un’ottima qualità audio grazie a un driver da 10 mm che rende l’involucro compatto. Inoltre sono stati perfezionati i bassi a range esteso, i quali assicurano un audio chiaro e bassi profondi. Sono dotati di Bluetooth 5.o che garantisce stabilità e audio cristallino, e sono compatibili con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri.

In confezione sono presenti tre gommini di diverse misure (S/M/L) i quali, a detta dell’azienda, garantirebbero una vestibilità perfetta per tutti, con maggiore comfort, tenuta salda, e un miglioramento dell’isolamento acustico. Saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio nelle colorazioni bianco, rosa e nero, con un prezzo di vendita consigliato di 79,99 euro.

