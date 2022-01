Acer si prepara a portare sul mercato i suoi primi laptop con Windows 11 SE, il sistema operativo “cloud first”, evoluzione di Windows 11, dedicato a studenti e pensato per adattarsi a quelle che sono le esigenze d’uso in ambito scolastico. La gamma di laptop Windows 11 SE di Acer comprenderà, al momento, due diversi prodotti. A disposizione degli utenti ci sarà il nuovo Acer TravelMate B3 a cui si affiancherà il convertibile Acer TravelMate Spin B3. Vediamo i dettagli su specifiche e prezzi dei nuovi laptop appena annunciati da Acer.

Acer presenta i nuovi TravelMate B3 con sistema operativo Windows 11 SE

La nuova gamma di laptop con Windows 11 SE appena svelata da Acer comprende due opzioni con diversi punti in comune. Il nuovo Acer TravelMate B3 è dotato di un display da 11.6 pollici di diagonale e può essere configurato con processori Intel Celeron o Pentium. Per il momento, non ci sono dettagli in merito alla dotazione di RAM e storage ma il nuovo laptop partirà da almeno 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Lo Spin B3 riprenderà le stesse specifiche del TravelMate B3 proponendo, in aggiunta, un display touch da 11.6 pollici caratterizzato dalla protezione del vetro Gorilla Glass e da uno specifico trattamento antimicrobico. Da notare che entrambi i nuovi TravelMate con Windows 11 SE sono dotati del supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth e potranno essere acquistati anche in specifiche varianti dotate del supporto alla connettività LTE, per agevolare l’accesso ad Internet.

Acer garantisce un’autonomia fino a 10 ore di utilizzo oltre alla presenza della certificazione MIL-STD-810H. Ad arricchire le specifiche dei laptop troviamo la possibilità di aggiungere una penna Wacom AES (per la versione Spin) ed una fotocamera HDR da 5 Megapixel per le videochiamate e le lezioni online.

Prezzi e disponibilità

I nuovi TravelMate B3 appena svelati da Acer sono quasi pronti al debutto sul mercato europeo. Le vendite partiranno entro la fine del primo trimestre del 2022. Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Acer TravelMate B3 sarà disponibile con un listino di partenza di 359 euro mentre la versione Spin arriverà sul mercato con un prezzo di 539 euro. I nuovi laptop saranno disponibili anche con Windows 11 Pro Education.

Le configurazioni disponibili nel nostro Paese verranno annunciate prossimamente da Acer Italia. Attualmente, il sito della divisione italiana di Acer presenta ancora la precedente generazione di TravelMate per studenti. Ulteriori dettagli sui nuovi laptop con Windows 11 SE arriveranno, di certo, entro la fine del primo trimestre dell’anno in corso.

Leggi anche: migliori notebook Intel