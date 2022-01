Dal 6 luglio 2022 tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere obbligatoriamente dotate di nuovi sistemi di sicurezza per poter circolare in Europa. Le novità, che saranno obbligatorie sulle auto di nuova immatricolazione solo dal 7 luglio 2024, riguardano una sorta di “scatola nera“, il monitoraggio intelligente dei limiti di velocità e il rilevamento del tasso alcolemico del conducente. Per tutti i dettagli, seguiteci.

L’UE accelera sulla sicurezza stradale con nuovi sistemi

Il registratore di dati di evento è un dispositivo in grado di registrare e memorizzare una serie di dati nell’intervallo di tempo compreso tra gli istanti immediatamente precedenti a un incidente e quelli immediatamente successivi.

I dati obbligatori da registrare sono velocità, frenata, posizione e inclinazione del veicolo rispetto alla strada, oltre allo stato e la frequenza di attivazione di tutti i sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti presenti sul mezzo. Questa che è una sorta di scatola nera non sarà disattivabile dall’utente e i dati registrati saranno protetti da manipolazioni e abusi. L’anonimato è garantito, tuttavia la polizia potrà accedere ai sopracitati dati, ma solo per scopi di ricerca e di analisi del sinistro.

Non c’è alcun obbligo di scatola nera sulle macchine già in circolazione e nemmeno su quelle che saranno vendute fino a luglio 2024, a patto che siano state omologate dalle case prima del 7 luglio di quest’anno.

Per quanto riguarda invece le altre funzioni succitate, il dispositivo per l’adattamento intelligente della velocità servirà invece ad aiutare il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale, pur senza limitarla. Il sistema fornirà un segnale di superamento del limite di velocità al guidatore in base all’osservazione della segnaletica stradale tramite telecamere, oppure ai dati provenienti dall’infrastruttura stradale o dalla cartografia digitale di bordo.

Infine, l’alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se i sofisticati sensori all’interno dell’abitacolo rilevano che il conducente ha un tasso alcolemico superiore al consentito. La norma europea non prevede l’obbligo di questo dispositivo, ma tutte le nuove auto commercializzate a partire dal 7 luglio 2024 dovranno esserne predisposte per un’eventuale installazione postvendita.

