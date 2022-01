God of War, da sempre stato disponibile solamente per PlayStation, arriva anche su PC con diverse novità. La nuova versione, porta una grafica migliorata, NVIDIA DLSS basata su intelligenza artificiale che accelera le prestazioni e NVIDIA Reflex che ottimizza la latenza, rendendo questo titolo, uno dei migliori giochi d’azione di sempre.

God Of War garantisce alte prestazioni e qualità dell’immagine grazie a NVIDIA

La tecnologia NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) è dotata di rendering AI che aumenta le prestazioni tramite processori dedicati Tensor Core AI sulle GPU GeForce RTX. Questo garantisce, se abilitata, un aumento delle prestazioni del 45% in 4K, garantendo ai giocatori di God Of War, frame più elevati ed una qualità dell’immagine senza compromessi.

Tutto ciò si traduce in un gameplay più fluido, dettagli più precisi per un’esperienza davvero sbalorditiva. Inoltre, la tecnologia NVIDIA Reflex, promette il 22% di reattività in più, rendendo il gameplay molto più scattante.

God Of War è già disponibile per PC e può essere acquistato al prezzo di 49,99 euro sia su Steam che su Epic Game Store.

