È online il nuovo volantino di Euronics Superasaldi con sconti fino al 60% su un mucchio di prodotti tech, smart TV, notebook e monitor compresi. Le offerte sono davvero tante e valide in tutti i punti vendita aderenti del gruppo Nova, in alcuni casi anche online. A seguire i dettagli di alcune delle migliori offerte del volantino Euronics Supersaldi, che ricordiamo essere valide fino al 2 febbraio 2022 al netto di eventuali esaurimenti delle scorte.

Le offerte tech di Euronics del volantino Superasaldi

Se siete alla ricerca di telefoni, sappiate che abbiamo già pubblicato un articolo dedicato alle offerte sugli smartphone del volantino Superasaldi. Altrimenti ecco la nostra selezione dei prodotti più interessanti da non farsi scappare, disponibili in sconto nei punti vendita Euronics Nova:

Smart TV Samsung da 43″ 43TU7090U a 459 euro invece di 549

Smart TV Samsung da 43″ QE43Q60A a 499 euro invece di 599

Smart TV Samsung da 55″ 55AU7172 A 549 euro invece di 599

Smart TV HiSense da 55″ 55A726Q a 599 euro invece di 799

Smart TV Sony da 43″ KD-43X85J a 749 euro invece di 999

Smart TV Samsung da 65″ QE65Q70 a 999 euro invece di 1599

Notebook Lenovo Essential V15 IML 8 – 256 GB a 499 euro invece di 599

Notebook HP 15S-EQ2049NL 8 – 512 GB a 679 euro invece di 799

Notebook Apple Macbook Air M1 da 13″ 8 – 256 GB a 999 euro invece di 1279

Notebook Victus by HP 16-E0017NL 16 – 512 GB a 999 euro invece di 1099

Monitor AOC 27G2AE/BK da 27″ a 239 euro invece di 299

Router TP-LINK 4G LTE TL-MR150 a 69,99 euro invece di 99,99

Questo era solo un assaggio delle offerte del volantino Superasaldi di Euronics, in vigore fino al prossimo 2 febbraio 2022, che potete sfogliare cliccando su questo link.

Tutte le offerte Euronics online

