Nel volantino “Il Vero Fuoritutto” di Unieuro appena lanciato, oltre alle smart TV, ai PC, agli wearable e ad iPhone 13, c’è spazio anche per alcuni monopattini elettrici disponibili in offerta. Ducati, Xiaomi, Segway sono alcuni dei produttori di spicco interessati, tanto per dare un’idea di cosa trovare scontato, fino al 44%. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito cosa c’è di interessante visto che il volantino di Unieuro e le offerte annesse scadranno a fine mese.

I monopattini in offerta nel volantino Unieuro

C’è tempo fino al 27 gennaio 2022 per approfittare dei prodotti disponibili in sconto nel volantino di Unieuro. Ragion per cui se state cercando un monopattino per muovervi più agevolmente in città (qui tutte le regole e le norme d’uso), è il momento giusto per procedere.

Cosa c’è di così interessante in vetrina? Ecco i monopattini elettrici in offerta:

Smartway W-M7AL8-K a 199,99 euro invece di 359,90 euro (motore da 350 W con 22 km di autonomia)

a 199,99 euro invece di 359,90 euro (motore da 350 W con 22 km di autonomia) Momo Design EVO 9 a 399,90 euro invece di 449,90 euro (motore da 400 W con 25 km di autonomia)

a 399,90 euro invece di 449,90 euro (motore da 400 W con 25 km di autonomia) Ducati Pro II a 449,90 euro invece di 559,90 euro (motore da 350 W e fino a 25 km di autonomia)

a 449,90 euro invece di 559,90 euro (motore da 350 W e fino a 25 km di autonomia) Segway Ninebot MAX G30 LE a 449,90 euro invece di 699,90 euro (motore da 350 W e fino a 40 km di autonomia)

a 449,90 euro invece di 699,90 euro (motore da 350 W e fino a 40 km di autonomia) Xiaomi Mi Scooter Pro 2 a 449,90 euro invece di 529,90 euro (motore da 300 W e fino a 45 km di autonomia)

Ce n’è per tutti i gusti, esigenze e tasche, insomma, da Unieuro nel nuovo volantino “Il Vero Fuoritutto”. Ricordate che c’è tempo fino al 27 gennaio 2022 per approfittarne e che, se foste in cerca d’altro, per non perdervi le migliori occasione del momento su smartphone e tecnologia in generale, iscrivetevi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte Unieuro del volantino “Il Vero Fuoritutto”

Leggi anche: migliori monopattini elettrici