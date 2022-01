Odyssey è la serie di monitor che Samsung dedica agli appassionati dei giochi, un settore difficile ed esigente, per legittime ragioni. Non è perciò poi raro vedere i prezzi salire alle stelle per trovare il prodotto adatto a supportare le proprie sessioni di gaming, con una frequenza d’aggiornamento del display elevata e minimi tempi di risposta.

Col monitor Samsung Odyssey G3-S24AG30 da 24 pollici di diagonale il rapporto qualità/prezzo è notevole, soprattutto ora che risulta disponibile in offerta su eBay a un prezzaccio: scontato di ben 100 euro. A seguire tutti i dettagli della promozione.

L’offerta di eBay sul monitor da gaming Samsung Odyssey G3

Per chi non conoscesse il prodotto, il monitor Samsung Odyssey G3 in questione, monta uno schermo VA piatto da 24″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), 250 cd/m² di luminosità e 178° di angolo di visione. La possibilità di regolare l’inclinazione e l’altezza, oltre che la rotazione laterale, permettono di trovare facilmente la posizione perfetta.

Ma torniamo all’offerta di eBay cui accennavamo poc’anzi: è acquistabile ora scontato di ben 100 euro (del 40%), che tradotto significa poterlo acquistare a soli 149,99 euro invece di 249,99.

