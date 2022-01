Xiaomi lancia oggi una nuova serie di offerte su alcuni dei principali prodotti del suo ecosistema. La nuova serie di offerte rientra nella campagna di sconti Winter Sale, lanciata lo scorso 6 gennaio e valida fino al successivo 19 gennaio. Oltre ai tanti smartphone in sconto, la nuova campagna di offerte avviata da Xiaomi registra oggi una serie di promozioni su altri prodotti. Vediamo tutti i dettagli relativi alle offerte Xiaomi in corso e, in particolare, alle nuove offerte flash disponibili a partire da oggi.

Nuovi sconti da Xiaomi: ecco i prodotti in offerta

La nuova ondata di offerte sullo store ufficiale di Xiaomi è disponibile da oggi. Tra gli sconti a disposizione degli utenti ci sono vari prodotti da acquistare a prezzo ridotto. È il caso, ad esempio della Smart Band 6 ed alcuni dispositivi della gamma Smart Home di casa Xiaomi come Air Purifier 3C e Vacumm Cleaner Mini.

Ecco le nuove offerte più interessanti di oggi:

Mi Air Purifier 3C in offerta a 129,99 euro invece di 149,99 euro

in offerta a 129,99 euro invece di 149,99 euro Mi Smart Band 6 Black in offerta a 39,99 euro invece di 44,99 euro

in offerta a 39,99 euro invece di 44,99 euro Mi Vacuum Cleaner Mini in offerta a 49,99 euro invece di 69,99 euro

I prodotti elencati qui di sopra sono in sconto fino alle 23:59 del 14 gennaio. Le opzioni da sfruttare per un buon acquisto non mancano di certo. Le nuove offerte Xiaomi, infatti, mettono a disposizione diversi prodotti dell’ecosistema dell’azienda a prezzo scontato. Naturalmente, l’elenco dei prodotti in offerta non si esaurisce qui. La nuova campagna di promozioni iniziata la scorsa settimana continua con tante offerte da sfruttare su smartphone e su altri prodotti firmati Xiaomi. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare la pagina della campagna Xiaomi Winter Sale. Le promozioni termineranno il prossimo 19 gennaio ma alcune offerte si esauriranno prima e vanno, quindi, sfruttate al volo.