L’attuale situazione pandemica sta causando un bel trambusto anche per quel che riguarda i tamponi, con test rapidi sempre più difficili da trovare e hub e farmacie a dir poco sovraffollate. Di qui la legittima scelta di comprarsi l’occorrente da sé, opzione fattibile ad esempio acquistando i test rapidi Covid online in offerta. Vediamo qualche esempio.

Dove acquistare i test rapidi Covid in offerta

Pur non garantendo le medesime garanzie e lo stesso livello di efficacia dei tamponi antigenici o molecolari eseguiti da personale sanitario, i test rapidi Covid fai da te sono una soluzione extra comunemente usata.

Online se ne trovano di diversi, a prezzi più o meno salati, venduti solitamente in serie. Su Amazon sono ad esempio disponibili i test rapidi self Polonord, tamponi nasali certificati CE che forniscono risultati in 15 minuti. Una confezione da 5 costa 29,99 euro con spedizione Prime gratuita.

Acquista i test rapidi Covid self su Amazon: scatola da 5

In alternativa, nel caso in cui ne servissero di più, vale la pena considerare anche l’offerta dei tamponi rapidi antigenici di Novasalus con confezione da 10 test Covid, disponibili in offerta su ePRICE al prezzo di 79,99 euro, scontati da 104,99.

Acquista i test rapidi Covid self su ePRICE: scatola da 10

