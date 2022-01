Google ha annunciato il rilascio di una nuova funzione di Google Meet: la traduzione dei sottotitoli in tempo reale. Si tratta di un sistema che punta a rendere più accessibile il servizio agli utenti, eliminando, o comunque riducendo, le barriere linguistiche che possono crearsi quando i partecipanti ad un meeting parlano una lingua differente.

Il nuovo servizio non sarà disponibile per tutti gli utenti Google Meet, in quanto riservato ad alcune versioni di Google Workspace, e, almeno per ora, supporta un numero molto limitato di lingue. Vediamo i dettagli in merito alla nuova funzione annunciata in queste ore.

Google Meet e le trascrizioni tradotte in tempo reale

Questa nuova funzione è molto semplice. L’applicazione è in grado di generare, in automatico, i sottotitoli rilevando le frasi pronunciate. In contemporanea alla generazione dei sottotitoli avviene anche la traduzione in tempo reale nel linguaggio scelto dall’utente. Tale funzione, al momento, è molto limitata e rappresenta solo un primo passo di un programma più articolato con cui Google vuole rendere Meet l’applicazione giusta per mettere in contatto tra loro utenti di tutto il mondo eliminando le barriera linguistiche.

Per ora, la nuova funzione di Google Meet è disponibile esclusivamente per la traduzione dei sottotitoli dall’inglese al francese, tedesco, portoghese o spagnolo. Non viene supportata la traduzione inversa e, soprattutto, non c’è ancora il supporto all’italiano. Il sistema è attivo solo se il discorso originale per cui vengono generate le trascrizioni è in inglese e solo per le quattro lingue citate in precedenza.

Ulteriori aggiornamenti, con un maggior numero di lingue supportate, potrebbero arrivare nel corso del prossimo futuro. Per il momento, in ogni caso, Google non ha definito piani per l’aggiunta di nuove lingue supportate o tempistiche per i prossimi aggiornamenti della funzione di traduzione in tempo reale dei sottotitoli.

La nuova funzione è disponibile solo per alcuni utenti

La nuova funzione introdotta da Google Meet, inoltre, non è accessibile per tutti gli utenti. Per poter sfruttare la traduzione dei sottotitoli in tempo reale (e solo nelle lingue supportate) è necessario che il meeting sia stato organizzato da un utente abbonato ad uno dei seguenti piani di Google Workspace: Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade e Google Workspace for Education Plus.

È possibile sfruttare la traduzione in tempo reale dei sottotitoli sia dalla versione web di Google Meet che dalle app per dispositivi mobili. Subito dopo il rilascio, la funzione dovrebbe essere abilitata di default. In ogni caso, è possibile verificare la possibilità di attivarla andando in Impostazioni > Sottotitoli > Sottotitoli tradotti oppure, tramite l’app di Meet, andando in Impostazioni > Sottotitoli > Sottotitoli in tempo reale > Lingua di traduzione.

Google ha confermato che il rilascio di questa nuova funzione per Meet è già partito e gli utenti abilitati potranno iniziare ad usare da subito la traduzione in tempo reale dei sottotitoli, nei limiti previsti per il momento. Nel giro di 15 giorni, tutti gli abbonati Google Workspace con piani compatibili saranno in grado di sfruttare la nuova funzione ed accedere ai sottotitoli tradotti in tempo reale nei propri meeting.

