Dopo il successo raccolto lo scorso anno sul mercato asiatico, ECOVACS ROBOTICS porta anche sui mercati globali la nuova famiglia di aspirapolvere robot DEEBOT X1, composta da modelli innovativi e di tendenza. Forte del CES Innovation Award 2022, la nuova serie di prodotti è pronta a conquistare il vecchio continente, dove sarà in vendita a partire dal prossimo mese di aprile.

ECOVACS DEEBOT X1, pulizia completamente automatizzata

Progettata dal noto studio danese Jacob Jensen Design, la nuova serie di robot aspirapolvere è in grado di pulire in maniera completamente automatica i pavimenti di casa. Oltre ad aspirare lo sporco è infatti in grado di lavarlo grazie al doppio mocio rotante, e di asciugare il pavimento per lasciarlo pulito e immediatamente utilizzabile.

E non dovrete nemmeno utilizzare un assistente vocale esterno, visto che DEEBOT X1 OMNI, il modello di punta, è dotato di YIKO, una tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale che permette di riconoscere i comandi vocali impartiti.

Grazie alla tecnologia OZMO Turbo 2.0 Mopping, che utilizza due panni rotanti per lavare il pavimento, anche le macchie più ostinate saranno rimosse, anche su superfici ruvide o irregolari. E non dovrete nemmeno preoccuparvi di eventuali ostacoli presenti sul pavimento, che saranno riconosciuti e accuratamente evitati.

Merito di AIVI 3D, che combina AIVI 3.0 per rilevare gli oggetti domestici e di TruDetect 2.0 che ne determina le dimensioni con una precisione millimetrica. È inoltre presente un processore AI 16 volte più performante rispetto al modello precedente, che permette di ottenere una velocità di rilevamento 20 volte superiore.

In questo modo viene creata una mappa precisa e dettagliata, anche in caso di planimetrie particolari, per una pulizia di livello elevato. Per completare le automazioni troviamo una base decisamente completa, con serbatoi per acqua pulita (riempie da solo il robot) e acqua sporca e raccoglitore della polvere, che svuota il cassetto presente sul robot.

All’utente resta solo l’incombenza di svuotare i serbatoi e fare il pieno di acqua pulita, davvero poco in confronto al lavoro normalmente richiesto per pulire la propria casa.

DEEBOT X1 OMNI sarà in vendita dal mese di aprile a 1.499 euro mentre DEEBOT X1 Plus arriverà nello stesso periodo al prezzo di 1.099 euro.

