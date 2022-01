Tra le offerte Amazon disponibili con l’inizio della settimana segnaliamo un’ottima promozione dedicata a ECOVACS DEEBOT OZMO T8 Pure. Il robot aspirapolvere di ECOVACS ROBOTICS, uno dei prodotti più interessanti della gamma dell’azienda, è disponibile con uno sconto di oltre 160 euro rispetto al normale prezzo di listino. Si tratta di un’offerta di sicuro interesse per chi è in cerca di un robot aspirapolvere completo ed in grado di garantire un pieno supporto al controllo da remoto, anche grazie alla possibile integrazione con Alexa con comandi vocali disponibili tramite Echo Dot. Ecco i dettagli della promozione.

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 Pure: ottima offerta su Amazon per il robot aspirapolvere

L’ottimo ECOVACS DEEBOT OZMO T8 Pure è disponibile in offerta su Amazon. Normalmente acquistabile ad un prezzo di 549,98 euro, il robot aspirapolvere viene oggi scontato di 82,50 con la possibilità di applicare, semplicemente spuntando l’apposita casella prima di aggiungere il prodotto al carrello, un ulteriore sconto di 80 euro. Complessivamente, quindi, il robot è disponibile con uno sconto di ben 162,50 euro per una spesa totale di 387,48 euro.

Da notare che Amazon mette a disposizione anche il bundle con un Echo Dot che consente di accedere al contro vocale del dispositivo tramite Alexa. In questo caso, la spesa complessiva per l’acquisto del bundle è di 447,47 euro. Da notare che la promozione, con la possibilità di aggiunta del coupon sconto che garantisce un risparmio aggiuntivo di 80 euro, terminerà domani 11 gennaio. Si tratta, quindi, di una vera e propria offerta lampo da cogliere al volo per acquistare il robot aspirapolvere di ECOVACS ad un prezzo fortemente scontato.

Il dispositivo supporta la navigazione con sensore laser D-ToF e la mappatura multipiano. Grazie alla batteria integrata da 5.200 mAh, inoltre, il robot aspirapolvere garantisce un funzionamento continuo di circa 3 ore, arrivando a pulire completamente fino a 300 metri quadrati con una sola carica. Nel prezzo è inclusa anche la stazione di ricarica. Per gli utenti, oltre alla possibilità di sfruttare i comandi vocali tramite Alexa, c’è la possibilità di controllare il robot tramite l’app. ECOVACS DEEBOT OZMO T8 Pure è molto apprezzato dai clienti Amazon dove registra il 70% di recensioni con cinque stelle e il 18% di recensioni con quattro stelle.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Il robot è venduto da ECOVACS ROBOTICS e spedito direttamente da Amazon: