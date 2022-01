MediaWorld sta aprendo il nuovo anno con diverse iniziative: dopo il volantino “Mobile Mania” valido fino al 16 gennaio 2022, la nota catena propone un fine settimana di grandi offerte con il Red Weekend. La promozione è valida in questo caso solo online e fino al 9 gennaio 2022 compreso.

MediaWorld accoglie il Red Weekend con tre giorni di offerte e consegne gratuite

Gli sconti del Red Weekend di MediaWorld sono disponibili online fino a domenica e offrono la spedizione gratuita su tantissimi prodotti tech, tra i quali smartphone, wearable, smart TV, PC, elettrodomestici e non solo. In più chi è interessato può acquistare prodotti da almeno 199 euro con pagamento in 20 rate a tasso zero (TAN e TAEG 0%).

Scopriamo alcune delle migliori offerte del Red Weekend MediaWorld, suddivise per categoria:

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte smart TV MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte MediaWorld del Red Weekend: se desiderate scoprirle tutte potete seguire il link qui in basso. Per non perdervi gli sconti migliori del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Scopri le offerte MediaWorld Red Weekend

