Su Amazon Italia è già tempo di saldi e tra le offerte del giorno troviamo un interessante sconto dedicato ad ECOVACS DEEBOT N8+. Il robot aspirapolvere 2 in 1, che può interagire con Alexa, viene proposto a prezzo ridotto e può, quindi, essere un ottimo acquisto per iniziare il 2022 dotato la propria abitazione di una soluzione di pulizia completa, sotto tutti i punti di vista. Vediamo i dettagli della nuova offerta.

ECOVACS DEEBOT N8+ protagonista delle offerte Amazon di oggi

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio per la promozione dedicata ad ECOVACS DEEBOT N8+. Il robot aspirapolvere 2 in 1 viene, infatti, proposto al prezzo scontato di 509 euro con un risparmio di oltre 91 euro rispetto al prezzo di listino di 599,98 euro. Si tratta, quindi, di una buona occasione per acquistare l’ottimo robot aspirapolvere di ECOVACS, premiato anche dalle recensioni degli utenti Amazon con il 74% di giudizi da 5 stelle e il 15% di giudizi da 4 stelle.

Il robot aspirapolvere è in grado sia di aspirare che di lavare e può contare su di una stazione di svuotamento automatico che lo rende ancora più semplice da utilizzare. A disposizione degli utenti c’è la funzionalità TrueMapping, che combina tecnologia laser e sensori dTOF per rilevare gli ambienti di casa con la massima cura, evitando le collisioni e individuando oggetti fino a 2 mm. Il robot di ECOVACS è in grado anche di mappare diversi piani di un’abitazione.

L’utente può gestire la pulizia con ECOVACS DEEBOT N8+ tramite l’app dedicata, disponibile con Android ed iOS. Da notare che è possibile sfruttare anche la funzione con Alexa, aggiungendo il controllo vocale, combinando il robot con un dispositivo Alexa. Il bundle che consente l’acquisto di ECOVACS DEEBOT N8+ con un Echo Dot di quarta generazione presenta un costo di 568,99 euro.

Per sfruttare l’offerta Amazon di oggi dedicata al robot aspirapolvere è possibile raggiungere lo store dal link qui di sotto. Il robot è venduto direttamente da ECOVACS Robotics e spedito da Amazon con consegna rapida e gratuita per i clienti Amazon Prime.

Acquista ECOVACS Deebot N8+ in offerta su Amazon