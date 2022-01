Anche il CES di quest’anno, come quello del 2021, avrà il cloud gaming come uno dei protagonisti principali. Samsung infatti, ha appena annunciato l’arrivo di Google Stadia e Nvidia GeForce Now sulla sua gamma di smart TV del 2022.

Quante novità per gli amanti del gaming sulle smart TV Samsung

Il colosso sudcoreano ha dichiarato che alcuni televisori selezionati facenti parte della gamma 2022, supporteranno le app per Google Stadia e Nvidia GeForce Now che, insieme ad Utomik, entreranno a fare parte del nuovo Gaming Hub di Samsung. Non entrerà a far parte del nuovo Hub, Steam Link, che dovrebbe rimanere comunque disponibile nello store.

Il Samsung Gaming Hub consentirà ai giocatori di scoprire e tuffarsi nei giochi che amano più velocemente attraverso i servizi di streaming di giochi. I giocatori avranno accesso a una vasta libreria di giochi grazie alle partnership di Samsung con i leader del settore – NVIDIA GeForce Now, Stadia e Utomik – e questo è solo l’inizio.

Gaming Hub sui televisori Samsung supporterà anche le console collegate tramite HDMI, con il supporto “passthrough” per i controller, il che potrebbe significare che questi servizi cloud potrebbero utilizzare lo stesso controller della tua console. Ciò significa che si potrà giocare a giochi cloud e giochi per console con lo stesso controller, senza dover connettere e disconnettere in maniera continua entrambi i controller PlayStation e Xbox supportati al momento del lancio.

Non è ancora noto se ci sarà il supporto alla risoluzione 4K, visto che Nvidia offre tale risoluzione esclusivamente su Shield TV, ma la cosa certa è che i due servizi non saranno preinstallati ma andranno scaricati successivamente. Inoltre come dichiarato da Mike Lucero, gaming product director di Samsung a The Verge, i lavori non sono ancora stati completati, quindi potrebbero esserci ulteriori novità in arrivo, come il supporto anche su modelli precedenti.

” Stiamo lavorando con i partner per portare i loro migliori livelli di servizio sulla nostra piattaforma. Annunceremo i dettagli man mano che ci avvicineremo al lancio. Stiamo iniziando con i nostri modelli 2022 e stiamo lavorando per rendere disponibile il Gaming Hub a un numero ancora maggiore di clienti Samsung “



Questa funzione arriva un paio di mesi dopo l’approdo sui televisori LG. Inoltre, i nuovi televisori Samsung, offrono anche il supporto per la visualizzazione di NFT e un Eco Remote che può caricarsi utilizzando le onde radio dal router Internet di casa, oltre che tramite energia solare.



Che ne pensate dell’arrivo dei servizi di cloud gaming di Google e Nvidia? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

