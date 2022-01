Dopo qualche mese dal lancio delle cuffie Elite 3, Jabra ha lanciato sul mercato la nuova versione chiamata Elite 4 Active. Si tratta di un modello avanzato che offre una serie di miglioramenti rispetto alla precedente generazione.

Elte 4 Active sono ergonomiche, con ANC e integrazione di Spotify

I nuovi auricolari di Jabra offrono, oltre a una resistenza al sudore e all’acqua, ergonomia, robustezza, ANC. tecnologia HearThrough e accesso a Spotify Tap. L’azienda afferma di aver migliorato il design, garantendo un’ottima vestibilità e una protezione IP57 contro acqua e sudore (il modello precedente era IP55).

Compatibili con l’app Jabra Sound+ (disponibile per iOS e Android), questa permetterà di personalizzare al massimo gli auricolari. Si potrà regolare l’equalizzatore e, grazie a Spotify Tap, si potrà accedere alle canzoni preferite senza bisogno del telefono. Presente anche la modalità ambientale, chiamata da Jabra HearThrough e attivabile tramite il tocco di un tasto, permette la riproduzione in cuffia dei rumori circostanti grazie a dei microfoni integrati che rivelano i suoni intorno a noi.

Presenti anche quattro microfoni integrati e protetti da uno speciale rivestimento in rete per la protezione del vento, che permettono chiamate forti e chiare, a prescindere dall’intensità dei rumori circostanti. Per quanto riguarda il design, a detta dell’azienda, è ergonomico e si adatta a qualsiasi momento della giornata, rendendoli comodi e discreti nonostante la mancanza delle alette.

Per quanto riguarda la batteria, Jabra garantisce fino a 7 ore di riproduzione continua, con la custodia che supporta 4 cariche complete, portando l’utilizzo totale a 28 ore. Inoltre 10 minuti di ricarica garantiscono un’ora di utilizzo. Presente anche la modalità mono che permette di utilizzare un singolo auricolare, utile per quando vogliamo avere un orecchio libero o l’altro bocciolo si sta caricando.

I nuovi Jabra Elite 4 Active sono compatibili con iOS e Android e sono dotati di connettività Bluetooth 5.2. Hanno Alexa integrato e supportano l’associazione tramite Google Fast Pair anche se, queste due funzionalità insieme a Spotify Tap, sono compatibili solamente con dispositivi che eseguono Android 6 o superiore. Inoltre hanno il supporto al codec Bluetooth AAC e aptx.

Gli auricolari vengono venduti ad un prezzo di 119,99 euro e sono disponibili nelle colorazioni Blu, Menta e Nero. È possibile acquistarli fin da subito direttamente sul sito ufficiale dell’azienda raggiungibile tramite questo link.

