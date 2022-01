L’Honor Watch GS 3 è stato presentato ufficialmente il 12 Agosto 2021 insieme a una serie di immagini ufficiali e con l’elenco quasi completo delle funzionalità. Tuttavia sembrerebbe che il lancio sia sempre più vicino, grazie alla comparsa di un paio di nuove immagini reali.

Honor Watch GS 3 avrà AI, tre varianti di colori e un prezzo “conveniente”

IT Home riferisce che i test pubblici dell’orologio sono iniziati il 24 Dicembre e che sta iniziando a raggiungere i primi negozi offline in Cina.

Le immagini trapelate mostrano il dispositivo in un elegante colore nero, con un cinturino che sembra essere in gomma, mentre il corpo dovrebbe essere in metallo. In ogni caso l’orologio identico a quello presente nelle foto promozionali ufficiali di Agosto. L’informatore che ha fatto trapelare le immagini ha inoltre rivelato che l’orologio non ha la ricarica wireless, ma sarà in vendita ad un prezzo molto “conveniente”.

Un’altra informazione fuoriuscita è che si tratta del primo smartwatch dell’azienda dotato di AI per la frequenza cardiaca a 8 canali. Questa tecnologia consente una maggiore precisione nel monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e riduce il rischio di instabilità del segnale del ritmo cardiaco.

Honor Watch GS 3 ha un quadrante rotondo che, come già scritto sopra, dovrebbe essere rivestito da una cassa in metallo sulla quale saranno presenti due pulsanti fisici. Per quanto riguarda i cinturini, l’orologio utilizzerà cinghie a sgancio rapido. Sarà disponibile in tre varianti di colore e design: Voyager con cassa argento e cinturini in pelle blu, Streamer Classic con cassa dorata e cinturini in pelle marrone e Racing Edition con cassa grigia e cinturini in gomma nera.