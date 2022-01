Il 2022 di Euronics inizia alla grande con l’iniziativa “Anno nuovo nuovi sconti”, disponibile online e nei punti vendita aderenti dal 3 al 19 gennaio 2022. Le offerte sono parecchie e riguardano prodotti di diverse categorie, come smartphone, tablet, PC, smart TV e non solo. Andiamo a scoprire le più interessanti.

Le offerte Euronics per l’anno nuovo

Le offerte Euronics sono valide da oggi fino al 19 gennaio 2022 (o fino a esaurimento scorte) nei negozi aderenti, oppure online con consegna a domicilio, con il servizio prenota e ritira o con quello “paga online e ritira” (nel caso abbiate un punto vendita nelle vicinanze). Gli sconti toccano tanti prodotti, ma abbiamo fatto per voi una bella selezione per segnalarvi le proposte più interessanti da sfruttare.

Offerte smartphone e tablet Euronics

Offerte PC Euronics

Offerte smart TV Euronics

Questa era solo una selezione delle migliori offerte Euronics attualmente a disposizione sul sito e nei negozi. Per consultare tutti gli sconti dell’iniziativa “Anno nuovo nuovi sconti” potete seguire il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove potrete trovare tutte le occasioni migliori del momento. A questo indirizzo potete infine sfogliare il volantino del negozio più vicino.

