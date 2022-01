Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di una nuova speciale edizione di MIJIA Pulsator Washing Machine, lavatrice intelligente che può essere gestita anche attraverso lo smartphone grazie all’apposita applicazione.

MIJIA Pulsator Washing Machine Exclusive Edition, questo il nome della nuova lavatrice di Xiaomi, mantiene la capacità da 10 Kg della versione normale ma utilizza un motore Direct Drive, divenendo così il primo modello con tale caratteristica del colosso cinese.

Le caratteristiche della nuova lavatrice di Xiaomi

Il potente motore Direct Drive riduce il rumore dalla sorgente, portando il rumore di funzionamento fino a 50 dB e controlla anche con precisione l’angolo di rotazione della canna interna.

Inoltre, MIJIA Pulsator Washing Machine Exclusive Edition può rilevare automaticamente il peso del bucato e controllare con precisione la quantità di detersivo da erogare e ciò significa che, quando viene aggiunto il detersivo, non sarà completamente utilizzato dalla lavatrice in un unico ciclo di lavaggio, con conseguente risparmio per l’utente.

La nuova lavatrice di Xiaomi è anche in grado di regolare automaticamente la quantità di acqua in base al peso dei vestiti, risparmiando così acqua ed elettricità e supporta la sterilizzazione con nano-ioni d’argento che penetra nelle fibre dei vestiti con l’acqua, con un tasso di sterilizzazione del 96% e la capacità di rimuovere gli acari fino al 99,9%.

MIJIA Pulsator Washing Machine Exclusive Edition ha ben 16 programmi di lavaggio, in modo da consentire agli utenti di scegliere quello più adatto per ciascun capo di abbigliamento o tipo di tessuto e può contare su un pannello operativo full-touch che garantisce una selezione con un tasto.

La lavatrice di Xiaomi, infine, può essere collegata all’app Mi Home e può essere controllata da smartphone o anche tramite comandi vocali, inclusa la programmazione del tempo di lavaggio.

MIJIA Pulsator Washing Machine Exclusive Edition è al momento disponibile in pre-ordine in Cina a 1.999 yuan, pari al cambio a circa 280 euro. Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in Europa.