Il colosso cinese Huawei ha rilasciato questo mese un corposo aggiornamento per i suoi smartwatch Watch GT 2 e Watch GT 2e, l’update è in fase di rilascio globale e offre una rinnovata esperienza utente per i consumatori. Vediamo insieme le principali caratteristiche degli aggiornamenti di Watch GT 2 e Watch GT 2e.

Le novità per Huawei Watch GT 2

L’aggiornamento in fase di roll out ha lo scopo di aiutare l’utente durante gli allenamenti quotidiani e, al contempo, migliorare le prestazioni complessive del sistema. Inoltre, lato sicurezza, è stata aggiunta una funzione di password della schermata di blocco.

Dal punto di vista degli allenamenti, l’update introduce la visualizzazione di alba e tramonto per le attività all’aperto, il supporto alla raffigurazione del ritmo di corsa e la possibilità di mantenere sempre attiva la visualizzazione durante gli allenamenti, così da poter prendere visione dei dati in tempo reale.

Lato salute l’aggiornamento migliora la funzionalità del calendario di ciclo e permette di aggiungere manualmente i dati dei periodi. Infine è stato aggiunto il supporto a Petal Maps, per poter consultare le mappe direttamente dallo smartwatch.

Questo il changelog dell’aggiornamento:

Sistema

Aggiunge la funzionalità della password della schermata di blocco per migliorare la sicurezza del dispositivo.

Allenamento

Aggiunge la visualizzazione dell’alba e del tramonto per gli allenamenti all’aperto.

Supporta la visualizzazione delle zone di andatura della corsa per aiutarti ad allenarti scientificamente.

Supporta la funzione di visualizzazione sempre attiva durante gli allenamenti per visualizzare i dati dell’allenamento in tempo reale.

Salute

Ottimizza la funzione Calendario del ciclo

Supporta l’aggiunta manuale di periodi sull’orologio

App

Aggiunge Petal Maps

Le novità per Huawei Watch GT 2e

Le novità introdotte per il fratello minore dello smartwatch cinese sono simili per quanto riguarda allenamenti e performance del sistema, in particolare:

Allenamento

Aggiunge la visualizzazione dell’alba e del tramonto per gli allenamenti all’aperto

Supporta la funzione di visualizzazione sempre attiva durante gli allenamenti per visualizzare i dati dell’allenamento in tempo reale.

Sistema

Aumenta le prestazioni e la stabilità del sistema per azioni più fluide

Facciamo notare come, per eseguire l’update in questione del peso di 216 MB, l’utente debba aggiornare lo smartwatch alla versione firmware 11.0.14.26. Per fare ciò è sufficiente seguire le indicazioni nell’app Huawei Health, vi lasciamo il badge qui sotto e vi consigliamo inoltre di aggiornare l’app prima di procedere con l’aggiornamento del vostro indossabile.