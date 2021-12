Il 2021 di HYPE si chiude decisamente in bellezza, con una promozione valida fino alla mezzanotte del 31 dicembre, che regala un abbonamento annuale ad Amazon Prime a chi apre un conto HYPE. Decisamente un bel modo di chiudere un 2021 particolare sotto molti aspetti, per sfruttare i tanti vantaggi offerti dal servizio esclusivo di Amazon.

I vantaggi del conto HYPE

HYPE è uno strumento particolarmente evoluto per la gestione dei propri risparmi e degli investimenti, controllabile in maniera molto semplice tramite un’applicazione da installare sul proprio smartphone che consente di gestire, tramite la funzione Radar, anche i conti delle altre banche.

Potrete iniziare a risparmiare in maniera semplice per l’acquisto di un nuovo smartphone o computer, o per le vacanze estive, o investire a partire da un euro, il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Insieme al vostro conto HYPE riceverete una carta Mastercard contactless, da utilizzare per pagamenti e prelievi in tutto il mondo, con la sicurezza di poter bloccare immediatamente la carta tramite app in caso di furto, smarrimento o movimenti sospetti. Con il conto HYPE avete coordinate IBAN, prelievi ATM gratuiti, bonifici istantanei, cashback online e nei negozi e molto altro, con la possibilità di ricaricare in contanti presso bar, edicole, tabacchi e supermercati.

Amazon Prime gratis con HYPE

Chi attiva il conto HYPE, scegliendo la formula HYPE Next o HYPE Premium, che tra gli altri vantaggi offrono una carta di debito Mastercard, accredito dello stipendio, bonifici periodici e molto altro (trovate qui tutti i dettagli), riceverà in regalo un abbonamento annuale ad Amazon Prime, il programma esclusivo del colosso dell’e-commerce che include spedizioni rapide e gratuite, il servizio Prime Video e numerosi altri vantaggi.

Per ottenere l’abbonamento gratuito per 12 mesi è sufficiente cliccare sul link qui sotto, inserire il codice AMAZONPRIME nel campo “Codice Promozionale” e completare la sottoscrizione del contratto accendendo anche all’applicazione. Entro 30 giorni il cliente riceverà il codice per riscattare l’abbonamento all’indirizzo e-mail indicato al momento della sottoscrizione.

Per ricevere il premio sarà inoltre necessario aver pagato almeno un canone di HYPE Premium o tre canoni di HYPE Next entro il 30 aprile 2022. E se avete già un abbonamento attivo, utilizzando il codice inviato da HYPE potrete prolungarne la validità di 12 mesi rispetto alla scadenza originaria.

