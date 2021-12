Un professore giapponese ha sviluppato un prototipo di schermo che rappresenta un altro passo verso la creazione di un’esperienza visiva multisensoriale.

Taste the TV (TTTV) ha l’aspetto di un macchinario date le dimensioni che sono giustificate dal fatto che il sistema utilizza una giostra di 10 bombolette che spruzzano dei sapori in combinazione per riprodurre il gusto di un particolare alimento.

Il campione di sapore prodotto viene quindi avvolto su una pellicola igienica che ricopre un display affinché lo spettatore possa degustare la pietanza “leccando lo schermo” e non solo ammirarla.

Taste the TV (TTTV) permette di degustare i sapori leccando lo schermo

Una studentessa ha mostrato TTTV ai giornalisti chiedendo al marchingegno di assaggiare il cioccolato dolce. Dopo alcuni tentativi il macchinario ha spruzzato un campione su un foglio di plastica che secondo l’assaggiatrice era di sapore simile al cioccolato al latte e dolce come una crema al cioccolato.

L’obiettivo di Taste The TV è consentire alle persone di scoprire i sapori della cucina dall’altra parte del mondo anche stando a casa, ma tra le potenziali applicazioni ci sarebbero anche l’apprendimento a distanza per sommelier e cuochi, oltre a giochi e quiz di degustazione.

Il professor Miyashita ha anche discusso con le aziende l’utilizzo della sua tecnologia spray per applicare un gusto di pizza o cioccolato a una fetta di pane tostato e spera anche di creare una piattaforma in cui i gusti di tutto il mondo possano essere scaricati e degustati dagli utenti, proprio come è ora la musica.

Miyashita lavora con un team di circa 30 studenti che ha prodotto una varietà di dispositivi relativi al sapore, tra cui una forchetta che rende il gusto del cibo più ricco, e ha detto di aver costruito lui stesso il prototipo TTTV nell’ultimo anno e che realizzarne una versione commerciale costerebbe circa 100.000 yen, corrispondenti più o meno a 772 euro.

