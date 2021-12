Dall’ANVS, l’autorità olandese che si occupa della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni, arriva una notizia che è allo stesso tempo preoccupante e in un qualche modo ironica: acuni degli accessori venduti in Rete come dispositivi capaci di “proteggere gli utenti dal 5G” potrebbero rivelarsi molto pericolosi per la salute.

Ebbene sì, stiamo parlando dei famosi braccialetti anti-5G e di alcuni accessori simili che, a dire dell’ANVS, emettono radiazioni ionizzanti dannose, con il rischio di pericoli per la salute di chi li dovesse usare per lungo tempo.

Questi prodotti sono più pericolosi del 5G

In particolare, i prodotti ritenuti nocivi sono una decina e l’ANVS ha pubblicato sul proprio sito una pagina nella quale li elenca e li descrive dettagliatamente, in modo da consentire agli utenti di riconoscerli e scoprire così di avere a che fare con un oggetto potenzialmente molto pericoloso (potete trovare tale pagina seguendo questo link).

Tra i prodotti ritenuti pericolosi dall’ANVS vi sono una maschera per dormire, alcune collane, un ciondolo e diversi braccialetti, incluso uno pensato per i bambini.

L’invito dell’ANVS a chi dovesse possedere uno o più di tali oggetti è quello di riporli immediatamente al sicuro, in attesa di ricevere le istruzioni su come renderli per il loro smaltimento in sicurezza.

L’ANVS ha precisato inoltre che è stato intimato ai venditori di tali prodotti di cessare immediatamente la commercializzazione degli stessi in Olanda e gli è stato imposto l’obbligo di informare adeguatamente i propri clienti del problema.

L’aspetto più curioso di tutta la vicenda è che questi prodotti, acquistati in quanto ritenuti capaci di proteggere dai presunti pericoli del 5G (fino a questo momento esclusi dalle autorità sanitarie, compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità), finiscono per essere loro stessi a mettere a rischio l’incolumità delle persone che forse si lasciano condizionare un po’ troppo dalle tante fake news che girano per la Rete.