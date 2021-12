In queste ore, Huawei ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti software per alcuni dei suoi principali dispositivi wearable. In particolare, si segnala un nuovo aggiornamento per Harmony OS sui recenti Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro che registrano nuove funzioni ed un sempre apprezzato miglioramento della stabilità. Da notare anche un aggiornamento per il Watch GT2 ed uno per le FreeBuds Studio. Vediamo tutti i dettagli di questa nuova serie di aggiornamenti appena avviati dalla casa cinese:

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro

Tra i vari aggiornamenti rilasciati in queste ore da Huawei segnaliamo il nuovo update che porta Harmony OS 2.0.0.216 sulla gamma Huawei Watch 3 per il mercato globale. L’update è in fase di distribuzione sul Watch 3 e sul Watch 3 Pro. Il pacchetto da installare ha un peso di 331 MB. Il nuovo firmware mette a disposizione dei due smartwatch una nuova funzionalità che sarà sicuramente gradita agli utenti.

Grazie alla versione 2.0.0.216 di Harmony OS, infatti, viene introdotta su Watch 3 e Watch 3 Pro la possibilità di sfruttare le risposte rapide agli SMS in arrivo. Da notare, inoltre, che il changelog ufficiale dell’aggiornamento conferma anche l’introduzione di una serie di modifiche al sistema mirate ad ottimizzare la stabilità del software degli smartwatch di casa Huawei.

Huawei FreeBuds Studio

C’è un nuovo aggiornamento firmware anche per le Huawei FreeBuds Studio. In questo caso, il firmware viene portato alla versione 1.9.0.162. Il pacchetto da scaricare è da appena 2,53 MB arricchisce il software di gestione delle cuffie con un nuovo centro connessioni che permette di gestire, con maggiore semplicità, tutti i dispositivi connessi con le cuffie stesse, semplificando la vita agli utenti. Un piccolo update che, sicuramente, tornerà molto utile. L’installazione dell’aggiornamento può avvenire, in modo semplicissimo, tramite l’app AI Life di Huawei, disponibile su Android ed iOS.

Watch GT 2

La nuova tornata di aggiornamenti per i dispositivi smart di casa Huawei comprende anche il Huawei Watch GT 2 (46mm). Lo smartwatch sta iniziando, in queste ore, a ricevere l’aggiornamento già disponibile per la versione da 42 mm dalla scorsa settimana. Il December 2021 update del sempre ottimo Watch GT 2 (46 mm) introduce la versione 11.0.14.90 del firmware.

Il changelog, in questo caso, è generico ma anche molto chiaro. Con l’aggiornamento non vengono introdotte nuove funzionalità ma si registrerà un’ottimizzazione della stabilità del sistema che garantirà anche un incremento generale delle prestazioni. Contestualmente, Huawei ha rilasciato anche l’aggiornamento 11.0.14.89 beta per la versione cinese del Watch GT 2 (46 mm)