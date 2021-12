Lavazza permette di vincere numerosi premi pensati per i tifosi della Juventus con il nuovo concorso Sunday Cup. In palio 20 maglie ufficiali originali della squadra e due coppie di biglietti di tribuna sponsor per la partita Juventus-Inter del 3 aprile 2022. Ecco le istruzioni su come partecipare.

Gioca e vinci la Juventus con il concorso Lavazza Sunday Cup

Partecipare al concorso Lavazza Sunday Cup è semplice: basta accedere al sito dedicato al concorso Sunday Cup Lavazza, registrarsi o utilizzare le credenziali dell’account Lavazza già in possesso per partecipare alle sfide per guadagnare punti. Scaricando l’App Piacere Lavazza, disponibile sul Google Play Store (per Android) e su App Store (per iOS), è possibile ottenere subito 30 punti aggiuntivi.

Entrando nella top 20 della classifica finale ci si aggiudica una maglia ufficiale della Juventus (Maglia Gara Home 2021/22), ma con l’estrazione finale sono in palio anche due coppie di biglietti in Tribuna Sponsor per la partita Juventus – Inter, in programma nel turno del 3 aprile 2022 all’Allianz Stadium di Torino.

Per maggiori informazioni sul concorso Lavazza Sunday Cup e per partecipare è possibile seguire il link qui in basso, dove è disponibile anche il regolamento completo. Per scaricare l’app Lavazza sullo smartphone basta recarsi qui (per Android) o qui (per iOS).

Partecipa al concorso Lavazza Sunday Cup e vinci la Juventus

Come vincere con Lavazza Sunday Cup

Accedi al sito del concorso Sunday Cup Lavazza Registrati utilizzando un indirizzo email oppure un account social Completare la registrazione verificando l’indirizzo email e inserendo nome, congnome, nickname e numero di telefono Scaricare l’App Piacere Lavazza e fare accesso con il proprio account Partecipare alle sfide della domenica, dal 17 ottobre al 19 dicembre, per guadagnare punti e scalare la classifica di Lavazza Sunday Cup!

La Maglia Gara Home 2021/22 della Juventus sarà vinta dai primi 20 classificati nel concorso mentre tutti parteciperanno all’estrazione dei biglietti Tribuna Sponsor per la gara Juventus-Inter di Aprile 2022. In bocca al lupo!

Leggi anche: Dove comprare gli iPhone al minimo storico: le offerte migliori di dicembre