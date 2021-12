Gli smartwatch/sportwatch sono sempre più diffusi tra gli atleti di ogni livello, visto che rappresentano un valido aiuto per tracciare le proprie attività, conoscere il proprio stato di forma e migliorare le proprie prestazioni. Garmin è uno dei produttori più conosciuti e apprezzati in questo mercato e la promozione natalizia rende ancora più interessante l’acquisto di un modello della compagnia americana.

Moleskine Writing Set in regalo

Fino al 31 dicembre infatti, solo presso i rivenditori aderenti all’iniziativa, è possibile ricevere in regalo l’esclusivo Moleskine Writing Set personalizzato, a fronte dell’acquisto di un modello con tecnologia Solar delle serie fēnix, quatix, Enduro e tactix Delta.

L’autonomia è spesso uno dei punti deboli degli smartwatch e la tecnologia Solar di Garmin prova a risolvere il problema con la lente Power Glass, posta sopra allo schermo, che permette di ricaricare la batteria con la luce solare. In questo modo è possibile utilizzare più a lungo lo smartphone, anche per lunghe escursioni, ultra maratone o uscite in bici particolarmente impegnative.

Scegliendo uno dei modelli indicati riceverete quindi in regalo, ma solo per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre, il prestigioso Moleskine Writing Set, che unisce il piacere della scrittura a mano su carta alla tecnologia digitale. Grazie alla speciale penna inclusa nel set e all’applicazione da installare su smartphone o tablet, trasferire testi, grafici e idee è davvero un gioco da ragazzi.

Si tratta di un regalo davvero importante, visto che al momento servono 249 euro per acquistare il set presso lo store ufficiale Moleskine. Potete scoprire tutti i modelli che permettono di ottenere il set Moleskine visitando questa pagina.

Se avete scelto di regalare, regalarvi o farvi regalare uno smartwatch/sportwatch Garmin prendete in considerazione questa offerta, decisamente interessante soprattutto per chi ama ancora scrivere a mano i propri appunti, idee o riflessioni, ma vuole poterle organizzare in modo semplice per averle sempre a disposizione.

Per conoscere l’elenco completo dei negozi che aderiscono all’iniziativa potete visitare la pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo.