Giusto in tempo per Natale, Cellularline arricchisce la gamma di prodotti con due nuovi auricolari true wireless. Da questa settimana, infatti, sono disponibile, sia in negozio che negli store online, i nuovi VIVID e DEFY, le due nuove proposte con cui Cellularline punta a rafforzare la sua presenza nel mercato degli accessori per dispositivi multimediali con prodotti TWS di sicuro interesse. DEFY è una soluzione pensata, in particolare, per il gaming e l’intrattenimento, grazie alla ridottissima latenza ottenuta con la tecnologia Low Latency Connection. VIVID, invece, punta a soddisfare le esigenze degli utenti in cerca di auricolari TWS da utilizzare all’esterno e in ambienti rumorosi grazie alla possibilità di sfruttare la tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) per ottenere un maggiore isolamento acustico grazie alla cancellazione del rumore.

Le caratteristiche dei nuovi auricolari TWS di Cellularline

VIVID mette a disposizione degli utenti la possibilità di un controllo completo delle funzionalità, grazie al supporto ai controlli touch. Il punto di forza di questi auricolari, come detto in precedenza, è il supporto alla cancellazione del rumore. Sfruttando la tecnologia ANC, infatti, l’auricolare è in grado di rilevare e bloccare i rumori in arrivo dall’esterno permettendo un ascolto confortevole anche in ambienti particolarmente affollati. VIVID è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. La custodia, inoltre, consente di ricaricare gli auricolari fino a 6 volte. In totale, Cellularline dichiara un playtime complessivo di 21 ore per i suoi auricolari. In confezione troviamo 3 diversi gommini, per adattare l’auricolare alla forma del proprio orecchio. Presente anche un cavo USB-C per la ricarica.

La seconda novità della gamma Cellularline è rappresentata da DEFY. Si tratta di nuovi auricolari TWS che si rivolgono, in particolare, agli appassionati di gaming. Il punto di forza di questa proposta dell’azienda è rappresentato dal supporto alla tecnologia Low Latency Connection che riduce la latenza ad appena 50 ms, massimizzando la sincronizzazione tra immagini a schermo e audio, per un’esperienza di gioco migliore. Per gli appassionati di gaming in mobilità, questa funzione può rappresentare un plus davvero notevole. Il case degli auricolari è dotato di LED RGB. Con una singola ricarica, gli auricolari DEFY garantiscono fino a 5 ore di play time. Grazie al case, inoltre, è possibile ricaricare altre 5 volte gli auricolari per un’autonomia complessiva di 30 ore. Anche in questo caso, la confezione include 3 gommini e un cavo USB-C.