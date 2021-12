Dall’Unione Europea arriva un’importante novità che riguarda le tante partite IVA che aderiscono al regime fiscale forfettario: nel corso del prossimo anno, infatti, anche per loro dovrebbe divenire obbligatorio l’utilizzo del sistema della fattura elettronica.

Alla fine della scorsa settimana è arrivato l’ok da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Unione Europea e, pertanto, mancano solo gli ultimi passaggi formali affinché il nostro Paese possa estendere l’obbligo di fattura elettronica ai contribuenti attualmente in regime di flat tax.

Prima che l’obbligo possa divenire realtà sono necessari il via libera da parte del Consiglio dell’Unione Europea e la conseguente pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale: solo a quel punto, infatti, il nostro Paese potrà emanare un’apposita norma introduttiva (resta da capire quale sarà lo strumento che il Governo deciderà di adottare).

Cos’è la fattura elettronica

Rispetto alla tradizionale fattura cartacea, la fattura elettronica è un documento redatto usando appositi programmi che possono essere gratuiti o a pagamento. Il relativo file XML contiene dei requisiti fondamentali (come la ragione sociale, la Partita IVA, i dati del soggetto ricevente, la data di emissione, il codice univoco o un indirizzo PEC) ed è trasmesso al destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.

La scelta di ampliare la platea di contribuenti soggetti al sistema della fatturazione elettronica va valutato nel contesto di tutta una serie di misure volte a combattere l’evasione IVA e il nostro Paese si è già impegnato negli scorsi mesi con le autorità comunitarie a dare battaglia ai tanti titolari di partita IVA che non fatturano tutte le proprie attività nei settori della vendita di beni e servizi.

Una delle soluzioni su cui starebbe lavorando il Governo sarebbe l’introduzione di incentivi in virtù dei quali i consumatori sarebbero spinti a richiedere la fattura o la ricevuta. Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

Come gestire la fattura elettronica

