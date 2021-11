Il panorama delle cuffie true wireless è decisamente vasto, ma al momento non sono moltissimi i modelli dotati di cancellazione attiva del rumore, meno ancora quelli proposti a prezzi abbordabili. Le nuove cuffie 1MORE ComfoBuds Pro, in offerta sullo store online Goboo, offrono numerose funzioni, tra cui proprio la cancellazione del rumore, a un prezzo particolarmente competitivo che le rende tra le più appetibili del mercato attuale.

1MORE ComfoBuds Pro in offerta

Disponibili in tre diverse colorazioni, le nuove cuffie prodotte da 1MORE confermano l’elevata qualità dei prodotti della compagnia, in particolare nella versione Aurora Blue, che può contare su una cancellazione migliore e su alcuni preset messi a punto da Luca Bignardi, un ingegnere del suono plurivincitore del prestigioso Grammy Award.

La versione di punta offre infatti una cancellazione del rumore di ben 40 decibel che si ferma a 35 decibel per le colorazioni bianca e nera, grazie alla tecnologia Quietmax che integra una tecnologia HybridANC, la sincronizzazione audio ad alta precisione, la cancellazione attiva dual band e la riduzione del rumore del vento, per un suono assolutamente privo di compromessi e di altissima qualità.

Seguendo un trend ormai consolidato anche le 1MORE ComfoBuds Pro offrono diverse modalità di cancellazione del rumore, per renderle adatte a qualsiasi situazione. Oltre alla modalità predefinita, che interviene in maniera pesante andando a cancellare buona parte dei rumori esterni, abbiano una modalità ANC più leggera, che consente di rimanere isolati senza però perdere il contatto col mondo esterno.

È inoltre presente una modalità che cancella in maniera impeccabile il vendo, ideale per chi usa le cuffie durante lo sport o in auto (ovviamente come passeggero). E non manca la modalità pass-through che permette di sentire la propria musica ma anche i suoni dell’ambiente circostante, utile al lavoro così come per gli appassionati di running che devono restare vigili sul traffico.

Nella colorazione Aurora Blue sono inoltre presenti ben 22 diverse impostazioni di equalizzazione, ognuna delle quali studiata per un genere musicale, per enfatizzare determinate frequenze o per ottenere il meglio dalla musica classica, dai podcast o dalla musica elettronica, solo per fare qualche esempio.

1MORE ha curato anche il design, che ricorda quello di una goccia, morbido e discreto all’orecchio, in grado di distinguersi dalla massa delle cuffie con una forma simile. Nonostante un corpo non particolarmente ingombrante le ComfoBuds Pro riescono ad alloggiare un driver dinamico da 13,4 millimetri e ben sei microfoni per garantire una qualità audio, anche in chiamata, davvero elevata.

Non mancano i controlli touch, ampiamente personalizzabili tramite la companion app (con accoppiamento istantaneo allo smartphone0, per cambiare modalità di ascolto, gestire le chiamate o la riproduzione multimediale e per attivare l’assistente vocale dello smartphone. Strepitosa anche l’autonomia, che raggiunge le sei ore con una singola carica e ANC attivo e ben otto ore con ANC disattivato.

Grazie alla batteria integrata nella custodia l’autonomia complessiva oscilla tra le 20 e le 28 ore, mentre con una carica di appena 15 minuti è possibile ottenere due ore di autonomia. I sensori a infrarossi permettono di interrompere la riproduzione quando gli auricolari non sono indossati e di riprenderla appena li mettere all’orecchio. È presente infine la certificazione IPX4, per utilizzare le 1MORE ComfoBuds Pro anche durante gli allenamenti, sotto la pioggia o a bordo piscina, senza temere che l’acqua o il sudore possano danneggiarle.

Potete acquistare le cuffie 1MORE ComfoBuds Pro su Goboo al prezzo di 58,99 euro nella colorazione Aurora Blue e 62,99 euro nelle colorazioni bianca e nera. La spedizione avviene dai magazzini europei, con IVA e spese di spedizione incluse, senza alcun onere aggiuntivo.

Informazione Pubblicitaria