Dopo un periodo di forte contrazione, dovuto anche a una scarsa domanda, il mercato dei tablet sta vivendo una nuova giovinezza, grazie anche all’attuale situazione sanitaria che costringe molti utenti a lavorare da casa. Se quello che state cercando è un tablet dallo schermo di dimensioni generose, la serie Lenovo Xiaoxin Pad fa al caso vostro, visto che abbina buone specifiche tecniche a prezzi decisamente abbordabili.

Su Cafago potete trovare l’intera serie in promozione, a prezzi particolarmente allettanti con spedizione gratuita dai magazzini cinesi.

Lenovo Xiaoxin Pad 11

Partiamo dunque Lenovo Xiaoxin Pad 11, il modello “base” della serie ma già sufficientemente evoluto da rappresentare una soluzione più che valida. Dispone infatti di uno schermo 2K da 11 pollici, CPU Snapdragon 662 affiancata da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Di ottimo livello la connettività, con WiFi dual band, Bluetooth 5.0, USB Type-C e connettore POGO Pin per collegare accessori esterni.

È dotato di fotocamera frontale da 8 megapixel e posteriore da 13 megapixel, con una batteria da 7.700 mAh che garantisce un’ottima autonomia, con ricarica rapida a 20 watt. Ottimo anche il comparto audio con quattro speaker stereo, doppio microfono e supporto Dolby ATMOS. A fine articolo trovate le informazioni relative al prezzo e il link per l’acquisto.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus 11

Se volete una maggiore potenza di calcolo potete puntare su Lenovo Xiaoxin Pad Plus 11, che riprende buona parte delle caratteristiche tecniche del modello base. Ritroviamo lo schermo 2K (2000 x 1200 pixel) da 11 pollici i quattro speaker stereo e la connettività di alto livello, con la batteria da 7.700 mAh.

Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 750G, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre il comparto fotografico può contare su un sensore posteriore da 13 megapixel e da uno frontale da 8 megapixel con sensore TOF per il riconoscimento del volto. A fine articolo trovare prezzo e link per l’acquisto.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 11.5

Chiudiamo con Lenovo Xiaoxin Pad Pro 11.5, dotato di CPU Snapdragon 730G affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da ben 8.600 mAh con ricarica rapida a 20 watt. Il comparto fotografico può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 13 e 5 megapixel e su una doppia fotocamera frontale, con due sensori da 8 megapixel per lo sblocco col volto (è presente anche il lettore di impronte digitali).

Il pezzo forte è sicuramente lo schermo OLED da 11,5 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel in grado quindi di offrire un miglior dettaglio anche per i dettagli più piccoli. Qui sotto trovate il link per l’acquisto e il relativo prezzo.

Prezzi e link per l’acquisto

Lenovo Xiaoxin Pad 11 è in vendita su Cafago a 204,89 euro con spedizione gratuita.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus 11 è in vendita su Cafago a 258,49 euro con spedizione gratuita.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 11.5 è in vendita su Cafago a 286,39 euro con spedizione gratuita.

