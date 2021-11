Connessioni lente e ballerine sono quasi all’ordine del giorno in Italia se non vivete in una grande città (chi vi scrive vive in un piccolo paesino dove la 100 Mb è finalmente arrivata da poco più di un mese e della fibra neanche a parlarne). A quanto pare però non siamo l’unico paese a soffrire di questo problema, vuoi per le infrastrutture, vuoi perchè con l’arrivo della pandemia da covid 19 il traffico internet a livello mondiale è notevolmente aumentato, vuoi per un po’ di sfortuna. In Germania infatti le associazioni dei consumatori stimano che siano più del 50% gli utenti che beneficiano di una reale velocità di connessione nettamente inferiore a quella promessa.

In Germania è stata presentata una bozza di emendamento alla legge sulle telecomunicazioni

Stando a questo documento gli utenti avranno la possibilità di testare la loro velocità di connessione grazie ad un applicazione ufficiale rilasciata dall’agenzia tedesca per le telecomunicazioni (esiste un servizio simile anche da noi), qualora vi fosse una netta discrepanza tra la velocità promessa dal provider e quella effettiva si avrà diritto ad un rimborso.

La misurazione andrà calibrata su 10 prove al giorno per due giorni di modo da ottenere un dato su cui non influiscano problemi temporanei di intasamento della rete, ma che sia più veritiero possibile qualora la connessione sia costantemente lenta. Ma si sa, non è tutto oro quello che luccica, difatti per avere diritto ad un rimborso da parte del provider l’utente deve dimostrare che vi sia una discrepanza del 90% tra la velocità promessa e quella effettiva: se il provider fornisce una connessione a 100mbps l’utente potrà richiedere un rimborso se, dalle misurazioni effettuate, la sua velocità è inferiore ai 10mbps.

La legge in questione dovrebbe entrare in vigore entro la fine di quest’anno, ma non vi è ancora certezza sull’eventuale approvazione del sopracitato emendamento; quanto suggerito ha lo scopo di andare a limare le differenze tra utenti che pagano lo stesso servizio beneficiando però di una qualità differente.