Dopo le proposte dell’Everyday Black Friday, Euronics lancia oggi il nuovo volantino dedicato al Black Friday, con tantissimi sconti anche oltre il 50% validi sia online sia in negozio. Le offerte riguardano tanti prodotti tech e sono disponibili fino al 29 novembre 2021, salvo esaurimento scorte.

Le offerte del Black Friday Euronics: gli sconti del nuovo volantino (24-29 novembre 2021)

Le offerte Euronics del Black Friday sono tantissime e spaziano per diverse categorie: possiamo trovare sconti su smartphone, notebook, smart TV, prodotti per la smart home e non solo. Le proposte sono valide fino al 29 novembre 2021, ossia il Cyber Monday, giornata nella quale sarà offerta la spedizione gratuita su tutti gli acquisti.

Ecco alcuni degli sconti migliori disponibili con il volantino Black Friday di Euronics.

Offerte smartphone Euronics

Offerte notebook e informatica Euronics

Offerte TV Euronics

Offerte smartwatch e cuffie Euronics

Offerte smart home, videogiochi e altre offerte Euronics

Queste erano solo alcune delle migliori offerte Euronics del volantino Black Friday. Per scoprirle tutte potete recarvi sul sito seguendo il link qui sotto. In fondo potete invece trovare tutti gli altri sconti più interessanti di questo periodo del Venerdì Nero, ma non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram per restare sempre aggiornati sulle promozioni tutto l’anno.

Le offerte Euronics del Black Friday (24-29 novembre 2021)

