Samsung Electronics Italia ha di che festeggiare con l’edizione 2021/2022 dei premi assegnati dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF): l’azienda si è confermata la migliore in Italia nel servizio post vendita nelle categorie smartphone, TV e climatizzazione, ma quest’anno si porta a casa lo scettro di altre due categorie.

Samsung Italia è la migliore nel servizio post vendita di smartphone, TV, notebook, elettrodomestici e climatizzazione

L’Istituito Tedesco Qualità e Finanza ha premiato Samsung per l’assistenza post vendita in ben cinque categorie: Smartphone (per il secondo anno di fila), TV (per il secondo anno di fila), Climatizzazione (per il terzo anno consecutivo), Notebook ed Elettrodomestici. I riconoscimenti riguardano l’edizione 2021/2022 dello studio “Campioni del Servizio – Migliori in Italia”, che stila la classifica delle aziende che hanno dato ai propri clienti un servizio post vendita di qualità.

L’analisi è stata realizzata attraverso 265.000 interviste ai clienti italiani su un panel di 1616 aziende e 158 diversi settori dell’economia italiana. Il premio viene assegnato in base alle risposte dei clienti stessi: per ciascuno dei mercati analizzati viene calcolato un punteggio SES (Service Experience Score) sul servizio medio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come “Molto Buono” il servizio clienti delle aziende di quel settore.

Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio”, mentre quella che ottiene il più alto di tutto il mercato di appartenenza può sfoggiare il sigillo “Migliori in Italia-N.1 Servizio“.

Ovviamente soddisfatto Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia:

“Siamo orgogliosi che i clienti abbiano attribuito anche quest’anno il premio Migliori del Servizio al Customer Service di Samsung Italia, su tutte le categorie di prodotto. I riscontri e i suggerimenti che riceviamo quotidianamente da chi sceglie Samsung ci permettono di essere sempre più vicini alle loro esigenze, in un’ottica di continuo miglioramento.“

