Huawei MateBook E 2022 è il nuovo computer 2-in-1 del colosso cinese con Windows 11 e i processori Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione.

Caratteristiche Huawei MateBook E 2022

Il design di MateBook E 2022 sottolinea che siamo di fronte a un 2-in-1 di alto livello: il telaio è ottimizzato sotto tutti i punti di vista e il display OLED da 12.6 pollici a risoluzione WQXGA è abbracciato da cornici ben ottimizzate tali da spingere il rapporto display/telaio al 90%. Sotto la scocca si muove un banco da 8/16 GB di tipo LPDDR4x e 256/512 GB di memoria interna di tipo NVMe espandibile tramite una NM Card.

Dicevamo processori Intel di undicesima generazione. Ebbene, Huawei MateBook E 2022 può contare sul chip Intel Core i5-1130G7 oppure sul più spinto e prestante Intel Core i7-1160G7, entrambi con grafica integrata Intel Iris Xe. Dal punto di vista della multimedialità registriamo una fotocamera frontale da 8 MP, una posteriore da 13 MP, quattro speaker, quattro microfoni, Wi-Fi 802.11ax (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.1 e una porta USB Type-C Thunderbolt 4. La batteria è da 42 Wh con supporto alla ricarica rapida a 65 W – si ricarica al 54% in appena 30 minuti – mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Il 2-in-1 di Huawei supporta la M-Pencil di seconda generazione con 4096 livelli di pressione e una latenza di 2 ms che si aggancia al telaio magneticamente e si ricarica in wireless. A essa si affianca la tastiera con laccio magnetico con stand posteriore pensato per inclinare il 2-in-1 di 110 o 160° e tasti con corsa da 1.3 mm.

Scheda tecnica

Display OLED da 12.6 pollici a risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 pixel, contrasto 1000000:1 e luminosità massima di 600 nits;

processore Intel Core i5-1130G7/Core i7-1160G7 con GPU integrata Intel Iris Xe;

8/16 GB di RAM LPDDR4x, 256/512 GB di spazio interno di tipo NVMe espandibile con NM Card;

fotocamera posteriore da 13 MP;

fotocamera anteriore da 8 MP;

quattro speaker, quattro microfoni e sensore di impronte integrato nel tasto di accensione;

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.1, 1 porta USB Type-C Thunderbolt 4;

dimensioni: 286.5 x 184.7 x 7.99 mm;

peso: 709 grammi;

batteria da 42 Wh con ricarica rapida a 65 W;

Windows 11 Home.

Prezzo e disponibilità Huawei MateBook E 2022

MateBook E 2022 di Huawei è disponibile in pre-ordine da oggi e sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 1° dicembre. Le colorazioni sono Nebula Ash e Interstellar Blue, quest’ultima è disponibile solo per la configurazione con processore Intel Core i5. Ecco le configurazioni e i prezzi:

Intel Core i5-1130G7 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 5999 yuan, circa 830 euro;

Intel Core i5-1130G7 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 6999 yuan, circa 970 euro;

Intel Core i7-1160G7 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 8699 yuan, circa 1200 euro;

tastiera Huawei Smart Magnetic a 799 yuan, circa 110 euro;

tastiera Huawei Yue Slide a 999 yuan, circa 140 euro.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!