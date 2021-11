Ci sono problemi diffusi in vari servizi online oggi 16 novembre 2021: da Spotify a Discord, da Rocket League a Pokémon Go finanche Apex Legends. Probabilmente se state provando ad accedere ad uno di questi siti o applicazioni e la risposta è un errore del server, tranquilli, non è colpa vostra.

Cosa sta succedendo e cosa fare

I problemi sembrano avere origine nell’infrastruttura Google Cloud a cui si appoggiano in pieno o in parte questi servizi. Al momento i problemi sembrano di completa funzionalità per cui vi risulterà impossibile accedervi e utilizzarli, se non per qualche funzione ausiliare.

Come detto al momento non funziona Spotify, completamente, Snapchat e nemmeno alcuni giochi come Rocket League e Pokémon Go, che di fatto risultano inaccessibili. A nulla serve dunque disinstallare e re-installare applicazioni e programmi, l’unica soluzione è aspettare che i tecnici intervengano e risolvano le problematiche. Riprovate dunque a utilizzarli fra qualche decina di minuti.

Avete anche voi problemi al riguardo? Fatecelo sapere all’interno dei commenti.