Anche se sta crescendo il numero di monitor e notebook dotati di schermo touch, le tavolette grafiche continuano ad avere un proprio mercato, soprattutto per grafici di professioni o appassionati di disegno. Non sempre serve spendere cifre esagerate per portarsi a casa un dispositivo di qualità e l’offerta odierna di Cafago ne è un chiaro esempio.

BOSTRO 16HD, occasione imperdibile

Pensato per PC Windows o Mac, Bostro 16HD è una grande tavoletta grafica, con un pannello touch da 15,6 pollici, risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), 16 milioni di colori, contrasto di 1000:1 e luminosità di 250 candele/mq, con un angolo visivo di 178 gradi che la rende perfettamente visibile da qualsiasi angolazione.

La penna digitale permette di registrare fino a 8192 livelli di pressione, con un tempo di risposta di appena 2,5 millisecondi e un sampling rate molto elevato, di 266 punti per secondo. Può essere utilizzata indifferentemente dai destrimani così come dai mancini, grazie al suo design ergonomico. È dotata di uno stand per non perderla e sono disponibili 20 punte di ricambio per assicurare un lungo tempo di utilizzo.

Previous Next Fullscreen

Il chipset integrato per la ricarica permette di ottenere 5 ore di autonomia con una carica di appena 5 minuti, ideale per non rimanere mai a piedi. Il tempo di un caffè e potrete lavorare quantomeno fino alla pausa pranzo prima di ricorrere a una ricarica più corroborante. La connettività è affidata a un connettore USB Type-C e a una porta HD, per aumentare la velocità di trasmissione dati del 50%.

Nella confezione di vendita sono presenti anche il cavetto per la ricarica della penna digitale, un panno per la pulizia e una chiavetta da 16 GB con i driver e la procedura di installazione guidata. Non manca un guanto speciale per migliorare lo scivolamento della mano ed evitare di lasciare tracce di sporco sullo schermo.

Potete acquistare la tavoletta grafica BOSTRO 16HD su Cafago a 129,99 euro con spese di spedizione gratuite dai magazzini europei.

Informazione Pubblicitaria