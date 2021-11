Fatture in cloud è il programma più utilizzato per la creazione, gestione, invio e ricezione delle fatture elettroniche, entrate in vigore in Italia nel 2019 e forse nel 2022 estese anche ai forfettari. Fatture in cloud ha lanciato recentemente una promozione che permette di provare il servizio gratuitamente per 1 mese.

Questo software ha avuto un tale successo che gli ha permesso di superare i 300.000 clienti già nel 2019 ed è ora diventato parte del gruppo TeamSystem, il quale tra l’altro offre strumenti complementari come Contabilità in Cloud e Dipendenti in Cloud.

Come detto, dal 2019 piccole aziende e liberi professionisti si sono rivolti a servizi come Fatture in Cloud per la gestione di tutti gli aspetti riguardanti la gestione di fatture, conti e preventivi. Uno dei vantaggi di uno strumento online flessibile ed avanzato come Fatture in Cloud è proprio quello di potersi adattare alle esigenze di chiunque: commercialisti, possessori di partita IVA e piccole imprese. Burocrazia più snella e una gestione più trasparente e meno caotica sono due dei punti di forza di questo prodotto, che viene oggi utilizzato quotidianamente da oltre 400.000 clienti.

Che cos’è Fatture in Cloud

Grazie a Fatture in Cloud piccole imprese, professionisti e commercialisti possono gestire al meglio la contabilità interna e dei clienti, organizzando automaticamente le fatture in entrata e in uscita, con documenti sempre in ordine ed accessibili sia da PC che da smartphone e tablet grazie all’app Fatture in Cloud dedicata. Chi fosse interessato a provare questo software può seguire il link per il download Fatture in Cloud a questo indirizzo così da poter provare estensivamente i vantaggi offerti da Fattura in Cloud.

Come funziona la fatturazione cloud

La fatturazione elettronica è un tipo di fattura che si presenta in un tipo specifico di formato digitale, in un file di tipo XML (eXtensible Markup Language): dal 2018 la legge di Bilancio stabilisce l’obbligo di fattura elettronica per tutti proprietari di partita IVA, ad esclusione di quelli inclusi nel regime dei minimi o forfettari. La fattura elettronica snellisce la burocrazia, permettendo di abbandonare la carta stampata, accelerando spedizione, ricezione ed archiviazione dei rilevanti documenti fiscali di fatturazione. Esistono tre di fatture elettronica, le quali “viaggiano” tutte attraverso il Sistema di Interscambio, che provvede a mettere in comunicazione l’ente preposto al controllo, ovvero l’Agenzia delle Entrate, con gli altri attori: Pubblica Amministrazione, aziende/professionisti e clienti. Quando si inviano fatture elettronica bisogna distinguere tra tre tipologie:

Fatture in Cloud B2B : con l’acronimo B2B si identifica l’invio di fatture tra privati, con modalità di invio analoghe a quelle per la Pubblica Amministrazione;

: con l’acronimo B2B si identifica l’invio di fatture tra privati, con modalità di invio analoghe a quelle per la Pubblica Amministrazione; Fatture in Cloud B2C : con l’acronimo B2C si identifica l’invio di fatture a uno o più consumatori finali. In questo caso, come codice destinatario bisognerà inserire il codice “000000”, ovvero sette zeri, oltre al codice fiscale del cliente;

: con l’acronimo B2C si identifica l’invio di fatture a uno o più consumatori finali. In questo caso, come codice destinatario bisognerà inserire il codice “000000”, ovvero sette zeri, oltre al codice fiscale del cliente; Fatture in Cloud PA: con l’acronimo PA si identifica l’invio di fatture alla Pubblica Amministrazione, inserendo il codice dell’ufficio competente quando bisogna inviare la fattura.

Quanto costa Fatture in Cloud: 3 piani di abbonamento

Qual è il costo Fatture in Cloud? Sono presenti tre piani in abbonamento, a seconda delle esigenze dei singoli professionisti o aziende, ma il costo è per tutti inferiore ad un caffè al giorno. I primi 31 giorni sono gratis e senza impegno, e permettono di provare estensivamente i servizi di Fatture in Cloud, così da poter valutare l’efficacia del servizio. Registrandosi è possibile testare il servizio per 1 mese gratis.

Per usufruire della prova gratuita non è necessario inserire i dati della propria carta di credito, basta soltanto un indirizzo email valido per iniziare la valutazione di Fatture in Cloud. Il servizio di fatturazione elettronica non è disponibile durante il periodo di prova gratuita.

Fatture in Cloud prezzi

Assistenza Fatture in Cloud

L’assistenza clienti di Fatture in Cloud è anch’essa all’avanguardia con un supporto fornito in chat che risponde sempre velocemente. Inoltre sono disponibili una serie di tutorial e video che guidano l’utente in quelle che sono le operazioni più comuni eseguibili sulla piattaforma.

Ricordiamo inoltre che sempre possibile chiedere aiuto al proprio commercialista utilizzando il canale di comunicazione unico integrato: basta premere l’apposito pulsante sull’interfaccia web o su app per richiedere assistenza per qualsiasi dubbio fiscale e contabile.

