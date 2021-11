Sky Italia ha oggi annunciato che d’ora in avanti tutte le funzionalità di Sky Go Plus saranno incluse nell’abbonamento, disponibili gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo. Nessun cliente Sky pagherà quindi i 5,20 euro richiesti fino a questo momento per avere, ad esempio, i dispositivi multipli.

Sky Go: le funzionalità di Sky Go Plus gratis per tutti i clienti

Gli oltre 2 milioni di abbonati Sky che utilizzano abitualmente Sky Go si troveranno la versione potenziata in automatico, senza dover attivare alcunché: i clienti – quindi senza più l’abbonamento premium – potranno usufruire della funzionalità Download & Play per scaricare i contenuti e visionarli senza connessione ad Internet, di Restart, Pausa e Replay per far ripartire un programma live dall’inizio e della possibilità di associare fino a quattro dispositivi (visualizzabili, come sempre, dall’area “Fai da te”). Chiaramente, è garantita anche la visione su più dispositivi in contemporanea.

Usare Sky Go diventa ancora più semplice anche per gli abbonati che ancora devono provare l’app per la prima volta. Basterà solo scaricare l’app ed effettuare l’accesso con il proprio Sky ID per iniziare a guardare in streaming i migliori canali dell’abbonamento Sky e migliaia di titoli on demand.