Kobo Plus arriva in Italia con ebook e audiolibri senza limiti a partire da 10 euro al mese

Kobo Plus arriva in Italia con ebook e audiolibri senza limiti a...

Si chiama Kobo Plus il nuovo servizio lanciato oggi nel nostro Paese da Rakuten Kobo, società famosa sia per i propri lettori di ebook sia per il suo enorme catalogo di libri in formato digitale. Insieme al nuovo servizio arrivano in Italia anche gli audiolibri, un formato sempre più richiesto vista la maggior facilità di fruizione rispetto a un libro.

Kobo Plus: un servizio, tre abbonamenti

Come dicevamo il nuovo servizio Kobo Plus è un servizio in abbonamento che arriva in concomitanza col debutto degli audiolibri sul mercato italiano e per offrire la scelta migliore agli utenti Rakuten Kobo ha preparato tre diversi piani di abbonamento, tutti con un periodo gratuito di prova.

Si parte da Kobo Plus eBook, dedicato a chi ama leggere, con centinaia di migliaia di eBook tra cui scegliere, da leggere su un qualsiasi eReader Kobo o sull’applicazione gratuita per Android e iOS. Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese, perfettamente in linea dunque con l’offerta della concorrenza, in particolare Amazon.

Per chi ama gli audiolibri e preferisce ascoltare un libro, magari mentre corre, va in bici o si allena, c’è l’abbonamento Kobo Plus Audio, con diverse decine di migliaia di audiolibri a disposizione, da scaricare e ascoltare tramite l’applicazione gratuita. Anche in questo caso il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Chi invece non sa decidere, o riesce a trovare il tempo sia di leggere che di ascoltare un buon libero, può optare per il pacchetto Kobo Plus eBook & Audio, che permette di accedere a tutti gli eBook e agli audiolibri del catalogo. Anche in questo caso è sufficiente avere un eReader Kobo o l’applicazione Kobo gratuita. Il costo del canone mensile è di 12,99 euro, decisamente conveniente rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti.

Quali sono i contenuti? Come è possibile sapere se la qualità degli audiolibri è soddisfacente o se il catalogo è sufficientemente vasto? Niente paura, per ciascuno dei tre abbonamenti è possibile ottenere un periodo di prova completamente gratuito di trenta giorni. In questo modo potrete toccare con mano la qualità dei contenuti e rinnovare solo se soddisfatti.

Se invece non dovreste apprezzare quello che Kobo Plus ha da offrirvi potete cancellare la sottoscrizione di prova in qualsiasi momento, senza alcun costo aggiuntivo. Non vi resta che visitare la pagina di lancio di Kobo Plus, raggiungibile a questo indirizzo, e iniziare a scoprire il nuovo servizio di Rakuten Kobo.