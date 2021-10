Finalmente anche in Italia i certificati anagrafici si scaricano online

Mancano poco più di due settimane a quella che da diversi addetti ai lavori è stata definita una piccola rivoluzione della Pubblica Amministrazione: a partire dal 15 novembre, infatti, i cittadini italiani potranno scaricare online ben 14 certificati anagrafici senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Ebbene sì, le lunghe attese in coda agli sportelli dell’anagrafe saranno presto solo un lontano ricordo, in quanto sarà possibile scaricare direttamente sul proprio computer i certificati necessari e ciò sia nel proprio interesse che per conto di un membro della propria famiglia.

Ecco quali certificati si potranno scaricare online

Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Uno degli aspetti più interessanti di questa novità è rappresentato dalla gratuità: per i certificati digitali, infatti, non sarà necessario pagare il bollo.

Inoltre, così come ci tiene a mettere in evidenza il Governo, i certificati digitali saranno disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo e potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

I comuni che rientrano già nel sistema dell’ANPR sono 7.795 e comprendono circa il 98% della popolazione italiana.

Come scaricare i certificati

Per usufruire del nuovo servizio sarà sufficiente accedere alla piattaforma dedicata (la trovate seguendo questo link) attraverso la propria identità digitale (ossia SPID, Carta d’Identità Elettronica e CNS – Carta nazionale dei servizi).

I certificati potranno essere scaricati direttamente sul computer o ricevuti al proprio indirizzo email.

