Samsung annuncia One UI Book 4 per i propri notebook e novità per Tizen OS

Samsung annuncia One UI Book 4 per i propri notebook e novità...

Dopo il lancio ufficiale di Android 12 da parte di Google, coinciso con la presentazione della nuova serie Pixel 6, tocca ai vari produttori mostrare le novità delle proprie interfacce. Tra questi Samsung ha mostrato in un video la nuova One UI 4, l’interfaccia per gli smartphone Android di cui è già disponibile la versione beta.

All’interno del video, nella parte finale, trova posto anche l’annuncio di One UI Book 4, che andrà a portare l’esperienza grafica degli smartphone anche sui notebook targati Samsung. Non finiscono qui le novità provenienti dall’Estremo Oriente, visto che nel corso della Samsung Developer Conference 2021 sono state annunciate diverse novità per Tizen OS.

One UI Book 4, avvisaglie di ecosistema

Dalle immagini che Samsung ha condiviso si capisce che l’interfaccia non andrà a stravolgere le funzionalità di Windows 11, limitandosi a modificare l’aspetto di alcune applicazioni e finestre, per renderlo molto simile a quello degli smartphone. Difficile dire quali possano essere i vantaggi reali per gli utenti, la mossa di Samsung sembra dettata dalla volontà di dare un’idea di ecosistema, sulla falsariga di quanto fatto da Apple con macOS.

Conferme in questo senso arrivano da un secondo video promozionale, che vedete qui sotto, nel quale è presente anche One UI Watch, la personalizzazione che ha debuttato con Samsung Galaxy Watch4 e che va idealmente a chiudere il cerchio, offrendo agli utenti un’esperienza comune su tutti i dispositivi del brand.

Oltre alle poche immagini presenti nel video, che mostrano la personalizzazione di alcune schermate, Samsung non ha fornito ulteriori dettagli. La natura chiusa del codice di Windows non lascia troppo spazio per la personalizzazione, quindi è probabile che le differenze saranno soprattutto a livello visuale, senza particolari novità. Al momento inoltre non ci sono informazioni sulle tempistiche di rilascio, per cui non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia asiatica.

Tizen OS per le smart TV

Nel corso dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori sono state annunciate numerose novità legate a Tizen OS per le smart TV. Per Samsung si tratta di un core business, e la compagnia intende consolidare la propria posizione nel mercato offrendo un software ancora più intelligente e una migliore integrazione con i propri servizi.

Grazie alla collaborazione con Google arrivano miglioramenti alle video chiamate, con funzioni di zoom e messa a fuoco gestite dall’intelligenza artificiale. Samsung Health inoltre può utilizzare una webcam connessa a una TV con Tizen OS per offrire un feedback in tempo reale sugli allenamenti svolti, con utili indicazioni per migliorarsi.

È destinata a migliorare anche l’esperienza di gioco, con nuove impostazioni automatiche per la calibrazione HDR10+ e per ridurre la latenza. Samsung non dimentica chi utilizza le smart TV per scopi professionali e presto lancerà Tizen for Business, una piattaforma pensata per lo sviluppo di lavagne intelligenti per la scuola, panelli informativi nei negozi e nei centri commerciali, o negli ambienti pubblici, come ristoranti, aeroporti o metropolitane.

La nuova piattaforma offrirà degli strumenti per il monitoraggio delle attività, controllabili da remoto e con la possibilità di replicare le impostazioni su tutti i dispositivi connessi alla propria struttura in pochi click. Mancano al momento date precise sul rilascio delle novità annunciate oggi, ma con ogni probabilità Samsung fornirà i dettagli nell’imminenza del lancio sui vari mercati.