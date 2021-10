Con questo gadget le vostre feste saranno più gustose e salutari

Anche se la stagione delle grigliate sta finendo, queste giornate autunnali ci danno ancora molte occasioni per ritrovarci in compagnia e passare qualche piacevole momento di svago. Uno degli elementi fondamentali per la bella riuscita di una festa, soprattutto se ci sono bambini, è la presenza di patatine fritte.

Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte ai cibi fritti, ma con il gadget che vi presentiamo oggi potrete preparare delle patatine dall’ottimo gusto e decisamente salutari. Parliamo della friggitrice ad aria G4K6, che utilizza un sistema ad aria per creare pietanze saporite senza dover utilizzare grandi quantità di olio.

Basta giusto una spruzzatina, e per i salutisti è possibile ottenere delle patatine gustose senza usare nemmeno una goccia di olio o di altri condimenti. Non solo patatine ovviamente, visto che la friggitrice ad aria può essere utilizzata per cuocere un pollo, grazie alla sua capacità che raggiunge i 5 litri.

Il cassetto estraibile è dotato di una maniglia anti calore, per estrarre le pietanze in tutta sicurezza, con una griglia rimovibile per semplificare le operazioni di pulizia. Nella parte frontale è presente la manopola per la regolazione del timer, che può raggiungere i 30 minuti. La potenza è di 1.300 watt, quindi potete utilizzare la friggitrice anche insieme ad altri dispositivi, senza preoccuparvi di far scattare il contatore dell’energia elettrica.

E le dimensioni compatte vi permettono di trovargli facilmente posto in cucina: misura infatti 30 x 25 x 23 centimetri, davvero poco ingombrante e facile da riporre in qualche cassettone o mobile della cucina. Ottimo anche il prezzo, soprattutto rispetto alle proposte della concorrenza. Vi bastano infatti 49,99 euro per acquistarla su eBay, utilizzando il link sottostante.

Acquista la friggitrice ad aria su eBay a 49,99 euro

