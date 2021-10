Kodi 19.3 Matrix è disponibile al download: ecco tutte le novità

A seguito del lancio della major release Kodi 19 Matrix a fine febbraio e le seguenti versioni minori .1 e .2, il team di sviluppo di Kodi ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento Kodi 19.3 Matrix.

Novità aggiornamento Kodi 19.3 Matrix

Il team di sviluppo ha annunciato che in questa build non troveranno posto nuove funzionalità o quant’altro, ma si tratta di una versione pensata per andare a risolvere alcune problematiche importanti – sì, anche i numerosi bug per Xbox – che erano ancora presenti con le vecchie versioni.

Ecco le correzioni a cui ha lavorato il team di Kodi:

è stato corretto il bug con AirPlay di Apple introdotto per errore con l’aggiornamento 19.2;

è stato corretto un bug di vecchia data circa l’audio Atmos su tutte le piattaforme;

sono stati corretti diversi bug relativi al gaming e ai controller;

è stato corretto un bug relativo alle miniature delle copertine degli episodi guardati;

sono stati finalmente soddisfatti i requisiti per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti 4K/HEVC su Xbox.

Come installare Kodi 19.3 Matrix

L’azienda annuncia che la nuova build di Kodi può essere installata direttamente sull’attuale versione in uso, senza alcun problema di compatibilità, ma consiglia ugualmente di effettuare un backup in caso di eventuali problemi. Potete ottenere Kodi 19.3 Matrix per Android, Windows, Linux, iOS e le altre piattaforme supportate seguendo questo link per la pagina di download.

