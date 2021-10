Aqara Hub E1 è il nuovo hub Zigbee alimentato via USB

Continua il periodo di grande attività da parte di Aqara, brand che opera da tempo nell’ecosistema Xiaomi ma che in tempi recenti si sta affrancando dal colosso cinese, presentando una serie di prodotti che mirano a creare un proprio ecosistema. I prodotti più recenti necessitano infatti della companion app Aqara e non possono essere utilizzati direttamente con l’app Xiaomi Home.

Aqara Hub E1

Il prodotto più recente si chiama Aqara Hub E1, e come lascia intendere in nome siamo di fronte a un hub per la gestione di altri apparati. La quasi totalità dei sensori realizzati da Aqara utilizza il protocollo Zigbee per comunicare con una centralina, e questo nuovo dispositivo supporta il più recente standard 3.0.

A differenza di altri modelli, dotati di una presa di corrente per l’alimentazione, Aqara Hub E1 dispone di un connettore USB-A che lo rende decisamente molto versatile. È infatti possibile inserirlo in un computer, fisso o portatile, in un qualsiasi alimentatore per smartphone, in qualche multipresa o, perché no, su un router, per espanderne le capacità.

Può gestire fino a 128 dispositivi, sfruttando dispositivi alimentati a corrente che fungono dunque da ripetitori del segnale. Oltre alla compatibilità con la propria companion app, Aqara Hub E1 è utilizzabile nei principali ecosistemi e con i maggiori assistenti intelligenti. È compatibile infatti con HomeKit, Alexa, Google Home, IFTTT e molto altro. E per rendere ancora più allettante questo prodotto Aqara ha inserito anche la funzione di ripetitore WiFi (sulla frequenza di 2,4 GHz), aumentandone notevolmente l’utilità.

Il piccolo hub supporta inoltre le quattro modalità allarme native di HomeKit, per inviare notifiche agli smartphone in caso di rischi per la sicurezza domestica, come movimenti inattesi o apertura di porte e finestre.

Per celebrare il lancio del nuovo dispositivo, Aqara ha predisposto uno sconto del 10% (HUBE1EUUK) per lo store inglese (29,99 sterline) e per quello francese (39,99 euro)di Amazon, valido solo fino al 28 ottobre. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la website sul sito Aqara.

