Questo monitor da gaming è in offerta lampo a un ottimo prezzo

Una delle componenti più importanti di un PC, sia quelli da gaming che quelli da lavoro, è indubbiamente il monitor. Spesso acquistiamo schermi piccoli o di scarsa qualità per risparmiare, senza pensare che si tratta del componente più importante, visto che dalla qualità del monitor dipende anche la salute dei nostri occhi.

Oggi vogliamo segnalarvi un monitor prodotto da Ningmei, una delle tante aziende che compongono l’ecosistema Xiaomi, pensato per chi ama giocare co0n il computer ma che saprà rivelarsi un valido alleato anche per chi lavora parecchie ore al giorno davanti al PC, soprattutto in questo periodo in cui il lavoro da casa è in forte crescita.

Monitor curvo Ningmei in offerta su Cafago

In monitor Ningmei GN276CQ è dotato di un pannello VA con fattore di forma 16:9 e risoluzione 2k (2560 x 1440 pixel) con un raggio di curvatura 1.500R. In questo modo le sessioni di gioco saranno indubbiamente più coinvolgenti, ma anche chi tiene aperte molte finestre avrà maggior spazio a disposizione, con una visione migliore dell’insieme.

Ovviamente è richiesto uno spazio maggiore rispetto a uno schermo compatto, ma da questo punto di vista il monitor Ningmei non è particolarmente esagerato: misura infatti 615 x 364 millimetri (574 mm con la base montata), riuscendo quindi a trovare spazio anche nelle scrivanie più compatte. E per chi lavora con lunghi documenti o grandi fogli di calcolo è possibile sfruttare la funzione pivot, che permette di ruotare il monitor di 90 gradi. Il supporto inoltre consente di regolare lo schermo in altezza, rotazione e inclinazione verticale, per trovare sempre la posizione perfetta.

Oltre a una ricca serie di connettori, con tre porte HDMI, una Display Port, nella parte posteriore sono presenti un paio di inserti LED che faranno la felicità degli appassionati della “filosofia RGB”. Per i gamer più incalliti non va dimenticata la frequenza di refresh a 144 Hz, per immagini nitide e curate, insieme al tempo di risposta di 4 millisecondi e al supporto alla tecnologia FreeSync di AMD.

Potete acquistare il monitor Ningmei GN276CQ su Cafago, dove è disponibile a 186,99 euro IVA inclusa grazie a una offerta lampo valida solamente fino al 31 ottobre. La spedizione, i cui costi sono inclusi nel prezzo, avviene dai magazzini europei, quindi non ci saranno sorprese relative a dazi doganali o costi aggiuntivi.

Acquista il monitor Ningmei su Cafago

Informazione Pubblicitaria